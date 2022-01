Vacinação de crianças com comorbidades começa neste sábado em Fortaleza; veja lista

No total, mais de três mil crianças entre 5 e 11 anos já foram vacinadas com a primeira dose na Capital. Atestado, relatório ou prescrição médica é exigido para que o imunizante seja aplicado

A vacinação de crianças de 5 a 11 anos com comorbidades ou deficiências permanente começa neste sábado, 22, em Fortaleza. A nova etapa ocorrerá ao mesmo tempo da imunização das crianças por idade e será efetivada para aquelas que tenham indicado a condição no ato de cadastro na Plataforma Saúde Digital.

O agendamento pode ser verificado por meio das listas nominais, que já podem ser acessadas por meio do site oficial da prefeitura, ou por meio do Vacine Já e do Aplicativo Mais Saúde Fortaleza (Android e IOS).

>> Veja lista de agendamento de crianças com comorbidades ou deficiência para este sábado, 22, em Fortaleza

Além dos documentos de identificação, as crianças com comorbidades ou deficiências permanente agendadas devem apresentar atestado, relatório ou prescrição médica indicando o motivo para prioridade da vacina. Será necessário levar uma cópia do documento comprobatório, que ficará com os vacinadores no ato da aplicação.

Os pacientes assistidos pela Rede de Atenção Primária do Município (postos de saúde) e Psicossocial (CAPS) de Fortaleza podem apresentar cópia impressa do Registro Eletrônico de Atendimento, com a estratificação de risco caracterizando a presença da comorbidade ou deficiência da criança.

Entre as comorbidades definidas pelo Ministério da Saúde para a vacinação estão diabetes mellitus, pneumopatias crônicas graves, arritmias cardíacas, entre outras. (Veja lista completa no fim da matéria).

Já em relação a pessoas com deficiência, considera-se aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. A definição é estabelecida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146, de julho de 2015).

A Capital já vacinou com a primeira dose 3.262 crianças entre 5 e 11 anos, de acordo com atualização dessa quinta-feira, 20, do Vacinômetro da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa). A imunização da faixa etária começou no último sábado, 15, após a chegada do lote do imunizante, que apresenta dosagem diferente em relação ao aplicado em adultos e adolescentes.

No total, 2.073.713 fortalezenses já completaram o esquema vacinal — número equivalente a 76,7% da população da Cidade, conforme projeção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 2021.

O que levar para a vacinação

No ato da vacinação será necessário, obrigatoriamente, apresentar documento de identidade original com foto, Cartão Nacional de Saúde (CNS) ou CPF e comprovante de endereço no município de Fortaleza, pois serão contemplados apenas residentes da Capital.

Como saber se estou agendado?

1) Para os fortalezenses, é possível consultar as listas diárias de vacinação publicadas no site Coronavírus Fortaleza e também conferir o cadastro pelo site Vacine Já (vacineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/);

2) No site Vacine Já, digite seu CPF, sua data de nascimento e o código solicitado. A seguir, clique em "Consultar". O sistema vai mostrar seus dados cadastrados e, se o agendamento estiver disponível, vai indicar seu horário e local de vacinação;









3) Quem não reside em Fortaleza deve lembrar que cada município possui uma logística própria de agendamento na vacinação da Covid-19 a partir dos dados do Saúde Digital. Por isso, é importante buscar os canais de comunicação da secretaria municipal de saúde da sua cidade e acompanhar como está o calendário de vacinação onde você mora. Confira no portal da Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece) os sites de cada prefeitura do Ceará.

Como fazer o cadastro no Saúde Digital?

No Ceará, é preciso realizar o cadastro na plataforma Saúde Digital para a vacinação contra a Covid-19. O POVO explica como fazer o cadastro na plataforma.

1) Para se cadastrar, é preciso acessar o site Saúde Digital (vacinacaocovid.saude.ce.gov.br/) e clicar em "Ainda não tenho cadastro";





Cadastro de vacinação no Ceará contra Covid-19. (Foto: Reprodução/Site Saúde Digital)







2) Serão solicitadas informações básicas, como país de origem, CPF, nome completo, data de nascimento, nome da mãe, telefone para contato, sexo, raça/cor e informações profissionais. O fornecimento do Cartão Nacional de Saúde (CNS) é opcional;





Para se cadastrar, é necessário preencher os campos com dados pessoais. (Foto: Reprodução/ Saúde Digital)







3) A próxima fase pede dados de saúde para identificar se a pessoa faz parte de grupos prioritários. Também é questionado se você teve Covid-19 recentemente;





Na segunda etapa, são perguntadas informações sobre a classificação da pessoa em grupos prioritários. (Foto: Reprodução/ Saúde Digital)







4) A última etapa do processo pede o endereço de residência da pessoa, que servirá de base para o agendamento no município de aplicação da vacina;





Na tela seguinte, é necessário fornecer dados sobre o endereço de residência. (Foto: Reprodução/ Saúde Digital)







5) Após o preenchimento de todos os dados, será aberta uma página para a confirmação de todos os dados. Nela, a pessoa deve criar uma senha de acesso e informar um e-mail;

6) A Secretaria da Saúde enviará um link de confirmação do cadastro para o e-mail fornecido.

LEIA MAIS | Passo a passo: como se cadastrar para a vacinação contra a Covid-19 no Ceará

O que fazer se o e-mail de confirmação do cadastro não chegar?

Primeiro, confira todas as caixas do seu e-mail, como "spam" e "lixeira". Caso não encontre a mensagem, a Sesa disponibiliza o telefone gratuito 0800 275 1475 para questionamentos sobre o Cadastro Estadual de Vacinação. No site da Sesa e do Governo do Ceará, está disponível também o assistente virtual "Plantão Coronavírus".

Caso a dúvida seja relacionada à imunização em Fortaleza, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) disponibiliza o número 156.





Veja lista completa de comorbidades consideradas para prioridade na vacinação

• Diabetes mellitus

• Pneumopatias crônicas graves

• Hipertensão arterial resistente

• Hipertensão arterial estágio 3

• Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo

• Doenças cardiovasculares, tais como: insuficiência cardíaca, cor-pulmonale e hipertensão pulmonar

• Cardiopatia hipertensiva

• Síndromes coronarianas, valvopatias, miocardiopatias e pericardiopatias

• Doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas

• Arritmias cardíacas

• Cardiopatias congênitas

• Próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados

• Doenças neurológicas crônicas

• Doença renal crônica

• Imunocomprometidos

• Hemoglobinopatias graves

• Obesidade mórbida

• Cirrose hepática



