Instituto Butantan diz que Ministério da Saúde manifestou interesse na compra da CoronaVac

O Instituto Butantan informou que o Ministério da Saúde manifestou interesse na compra de doses da vacina CoronaVac contra a Covid-19. As doses devem ser destinadas à vacinação de crianças, de 6 a 11 anos, e de adolescentes até 17 anos. O laboratório, que produz o imunizante no País, afirma que possui 7 milhões de vacinas disponíveis para negociação. O acordo entre a pasta federal e o instituto ainda não foi firmado até o momento.

Em nota enviada ao O POVO na tarde desta sexta-feira, 21, o Instituto Butantan informou que recebeu hoje uma consulta do Ministério da Saúde para saber sobre o número de doses da CoronaVac disponíveis no Laboratório.

“A resposta do instituto foi que possui 7 milhões de doses para pronta entrega. Essa quantidade pode aumentar conforme o interesse do governo federal de incluir a Coronavac no Programa Nacional de Imunizações (PNI)”, disse o Instituto em nota.

O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, já havia afirmado que estava conversando com o Butantan para a aquisição de mais doses do imunizante, conforme informações do portal GZH. Nesta sexta, 21, Cruz afirmou à imprensa que, caso haja necessidade de compra de novas doses, o acordo com o Butantan pode ser formalizado na próxima semana.

O Fórum Nacional de Governadores, por meio do governador Wellington Dias, enviou ofício ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e ao secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, nessa quinta-feira, 20, solicitando a inclusão da CoronaVac pediátrica no PNI contra a Covid-19.

O imunizante contra a doença foi autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nessa quinta-feira, 20, para aplicação em crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos, menos para pessoas com baixa imunidade. Crianças imunossuprimidas devem receber a dose pediátrica da Pfizer.

Confira nota na íntegra

"O Instituto Butantan recebeu, na manhã desta sexta (21), uma consulta do Ministério da Saúde via ofício sobre o número de doses de Coronavac que têm disponíveis. A resposta do instituto foi que possui 7 milhões de doses para pronta entrega. Essa quantidade pode aumentar conforme o interesse do governo federal de incluir a Coronavac no Programa Nacional de Imunizações (PNI).

O Butantan começou a fornecer para o Governo de São Paulo 8 milhões de doses da Coronavac. O Instituto Butantan já forneceu 100 milhões de doses ao PNI ao longo de 2021 e está preparado para fazer parte de mais esta batalha contra o vírus SARS-CoV-2 no Brasil."



