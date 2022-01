6 a 17 anos: governadores do Nordeste pedem compra urgente de CoronaVac

Em ofício enviado ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, nesta quinta-feira, 20, o Consórcio Nordeste urgência na compra de CoronaVac para vacinação de crianças e adolescentes de 6 e 17 anos. O documento, assinado por Paulo Câmara (PSB), presidente do Consórcio e governador de Pernambuco, destaca o aumento de casos de Covid-19 causado pela variante Ômicron do coronavírus.

O pedido dos governadores dos nove estados do Nordeste foi feito ao Ministério da Saúde (MS) horas após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovar, também nesta quinta-feira, o uso da CoronaVac para vacinação de crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos, exceto em casos de menores imunossuprimidos.

"Em nome dos governadores dos nove estados do Nordeste, peço que o Ministério da Saúde realize compra das referidas vacinas já disponíveis no Instituto Butantan e proceda a distribuição entre os Estados conforme o Plano Nacional de Imunização. Tal medida deve ser tomada em caráter de absoluta urgência, algo absolutamente compatível com as atribuições deste Ministério", diz o ofício.

Leia o ofício na íntegra

OFÍCIO CIDSN/PRESID nº 001 | 2022.

Nordeste do Brasil, 20 de janeiro 2022.

Ao Excelentíssimo Senhor

MARCELO QUEIROGA

DD MINISTRO DA SAÚDE DO BRASIL

Ref.: Compra urgente de vacina CORONAVAC para crianças e adolescentes.

Prezado Ministro

É incontornável a urgência de completarmos a vacinação de crianças e adolescentes no Brasil. Neste momento de severo agravamento do número de casos em decorrência da variante Ômicron, considerando a aprovação pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária –, nesta quinta-feira 20 de janeiro, de uso da vacina Coronavac contra a covid-19 para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, em nome dos governadores dos nove estados do Nordeste, peço que o Ministério da Saúde realize compra das referidas vacinas já disponíveis no Instituto Butantan e proceda a distribuição entre os Estados conforme o Plano Nacional de Imunização.

Tal medida deve ser tomada em caráter de absoluta urgência, algo absolutamente compatível com as atribuições deste Ministério. Fazemos tal pedido como decorrência do compromisso na busca de soluções para a erradicação de tão terrível pandemia. Nessa condição e certo de vossa compreensão, colocamo-nos inteiramente à disposição para a realização de eventuais reuniões ou esclarecimentos.

Respeitosamente,

PAULO CÂMARA

Presidente do Consórcio Nordeste

Governador do Estado de Pernambuco

