Após liberação da CoronaVac para crianças, Doria quer vacinar público infantil em até três semanas

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), quer vacinar todas as crianças paulistas em até três semanas. O gestor fez uma publicação nas redes sociais onde manifestou sua vontade após a liberação, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), do uso do imunizante CoronaVac para crianças e adolescentes.

O tucano disse que a vacinação “imediatamente” e pediu que as crianças e responsáveis se preparem. “Prepare o braço, molecada! Anvisa autoriza a vacinação de crianças e adolescentes de 6 a 17 anos com Coronavac. Iniciaremos imediatamente a vacinação. Esperamos imunizar toda garotada em, no máximo, 3 semanas”, escreveu no Twitter.

Com a liberação, a CoronaVac passará a ser o segundo imunizante utilizado na imunização infantil; a primeira foi uma vacina específica para crianças da Pfizer. A CoronaVac deve ser aplicada em duas doses com intervalo de cerca de um mês.

Ao comemorar a liberação da vacina, produzida pelo Instituto Butatan, o governador alfinetou o presidente Jair Bolsonaro (PL) ao escrever na mensagem nas redes sociais “Todos virando (figurinha de jacaré)”.

Em 2020, Bolsonaro questionou possíveis efeitos colaterais das vacinas contra a Covid-19, em uma das ocasiões, tomou como exemplo o imunizante da Pfizer e disse que não havia garantias de que quem o tomasse não se transformaria em “um jacaré”.



