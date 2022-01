Covid-19: Juazeiro do Norte realiza mutirão de cadastro para vacinação neste sábado, 22

Realizado pela Secretaria da Saúde (Sesa) de Juazeiro do Norte, o mutirão tem o objetivo de imunizar a população ainda não vacinada após terem sido registrados mais de 200 casos de Covid-19 em 24 horas no município

A Secretaria da Saúde (Sesa) de Juazeiro do Norte vai realizar um mutirão de cadastro para vacinação contra a Covid-19, por meio da plataforma Saúde Digital, neste sábado, 22. A ação, que vai acontecer das 8 às 13 horas na sede da Sesa do município, foi adotada após serem registrados mais de 200 casos da doença em 24 horas.

Além do mutirão de cadastro, o município também tem aumentado a oferta de locais que fazem testagem da doença, de acordo com informações da coordenadora de imunização de Juazeiro do Norte, Ana Luíza Leite, em entrevista à rádio CBN Cariri nesta sexta-feira, 21. Ela informou que a região registrou 210 casos de Covid-19 em 24 horas.

"A última vez que Juazeiro do Norte registrou esse número alto foi no período de abril, maio e junho de 2021, no pico da pandemia. Nos dias 2 e 3 de janeiro, a gente estava com oito pessoas positivas por dia. Nesses últimos dias, houve um grande aumento", pontuou a coordenadora à jornalista Nildenia Damasceno.

O cadastro será direcionado para crianças de 5 a 11 anos, além do público em geral que não tenha se cadastrado na plataforma Saúde Digital. Menores de 18 anos precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis. Para a realização do cadastro, é necessário ter em mãos Registro Geral (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF), cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e comprovante de residência.

"É preciso realizar o cadastro porque as doses da vacina só vêm mediante o número de pessoas cadastradas. Então, se a gente tem um baixo volume de pessoas cadastradas, o Estado entende que aquele município não precisa de tantas doses. Para que a gente possa imunizar nossas crianças e toda a população de Juazeiro, a gente orienta que quem não realizou cadastro, realize", reforça Ana Luíza.

