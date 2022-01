"Minha mãe não teve a chance", diz menina de 8 anos ao ser vacinada contra Covid-19

A pequena Helena Rocha Vieira, de 8 anos, que foi receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19, chamou a atenção de quem estava na Unidade Básica de Saúde, na região de Guará, no Distrito Federal, nesta quarta-feira, 19. Ela carregava um cartaz escrito "Eu me vacino! Por mim e por minha mãe, que não teve a chance de se vacinar".



Após o início da vacinação contra Covid-19 para crianças, a menina dirigiu-se a uma unidade de saúde para receber a dose do imunizante. A mãe de Helena, Mayara Rocha, que tinha 33 anos, faleceu em outubro do ano passado após ficar pouco mais de dois meses internada em decorrência de complicações ocasionadas pela doença. As informações são do G1.

Sobre o assunto Covid-19: o que já se sabe sobre a vacinação de crianças com o imunizante da Pfizer

Indígena de 8 anos é 1ª criança vacinada contra a covid no Brasil

Fenômeno das redes sociais, Super Chico recebe a primeira dose da vacina contra a Covid

Anvisa libera CoronaVac para crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Pra mim é uma honra poder fazer essa homenagem pra minha mãe. Eu me vacinei hoje, e que todos se vacinem, porque essa vacina é muito importante pra preservar vidas", disse Helena ao portal G1.

O avô da menina, Ailton Fonseca, contou que sua filha, Mayara, não conseguiu tomar a vacina e contraiu Covid-19 cinco dias antes da vacinação chegar na idade dela. Ele fala que a ideia do cartaz é uma homenagem à filha falecida e também serve como um incentivo para outras pessoas se vacinarem. "Essa doença não é brincadeira, e a vacina pode salvar vidas", disse ele à reportagem.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou em 16 de dezembro do ano passado o uso da vacina produzida pela Pfizer-BioNTech contra a covid-19 em crianças com idade de 5 a 11 anos. Nesta quinta-feira, 20, o órgão também liberou vacina CoronaVac para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos.

Tags