Vacinação infantil: 2º lote com 55.100 doses pediátricas chega ao Ceará

Mais 55.100 doses da vacina pediátrica da Pfizer chegaram ao Ceará nesta terça-feira, 18. O anúncio foi feito pelo governador Camilo Santana (PT) nas redes sociais. O carregamento é o segundo lote recebido pelo Estado para a vacinação de crianças de 5 a 11 anos. O primeiro lote, com igual quantidade de doses, chegou ao Ceará na tarde da sexta-feira, 14.

O governador aproveitou o anúncio para pedir que pais ou responsáveis cadastrem as crianças para receberem o imunizante. Das 904 mil crianças na faixa etária de 5 a 11 anos do Estado, apenas 324 mil estão inscritas na plataforma Saúde Digital para serem imunizadas.

Em Fortaleza, 52 pontos de cadastro de crianças estão ativos em locais como terminais de ônibus, Cucas, Centros de Referência da Assistência Social (Cras) e sedes das regionais da Capital.

Início da vacinação de crianças contra Covid-19

A vacinação de crianças desta faixa etária em Fortaleza foi iniciada no sábado, 15. O atendimento é agendado e ocorre respeitando a ordem decrescente de idades. Para a aplicação do imunizante, é preciso apresentar o número do Cartão Nacional do SUS (CNS) e documento oficial de identificação da criança, que pode ser certidão de nascimento, carteira de identidade ou passaporte. Também é necessária a apresentação do documento oficial com foto dos pais ou responsáveis pela criança.



