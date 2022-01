Covid-19: campanha incentiva vacinação infantil em Fortaleza com camisetas personalizadas

Camisetas personalizadas foram criadas por uma marca de Fortaleza com o objetivo de incentivar a vacinação infantil na Capital, que teve início nesse sábado, 15. “As Meninas Super Vacinadas”, fazendo alusão ao desenho infantil As Meninas Super Poderosas, é uma das estampas criadas para estimular a imunização do público alvo.

Como modelos da campanha, que foi criada pela loja T-Shirt In Box, as irmãs Penelope e Antônia Sales Knight, janto da melhor amiga Dominique Oliveira, posaram para fotos com camisetas em três estampas diferentes: “As Meninas Super Vacinadas”, “Criança e Vacina e Ciência” e “Essa criança está vacinada”.

A ideia da campanha surgiu por meio de uma conversa entre a diretora criativa da marca, Rhasnny Roque, e a mãe das irmãs, Caroline Sales. A vontade era criar algo para estimular os pais e responsáveis a vacinarem seus filhos, uma vez que alguns, por falta de informações e até notícias infundadas sobre os imunizantes, receberam a vacinação infantil de forma negativa.

"Queríamos que a vacinação fosse divertida e que as crianças se sentissem importantes, sortudas e engajadas", pontua Caroline. Penelope e Antônia, que têm sete e oito anos, já estão imunizadas com as duas doses da vacina porque nasceram e moram em Maryland, no Estados Unidos, junto com a mãe e o pai, Aaron Knigh. A melhor amiga das irmãs, a cearense Dominique, aguarda o chamamento de sua faixa etária para receber o imunizante no Estado.

"Os pais adoraram a ideia, é uma forma de fazer esse movimento tão importante. No nosso estado, em Maryland, há um incentivo grande para as crianças se vacinarem e nenhum caso de mal estar pós-vacina. Depois do lançamento das camisetas, muitos pais entraram em contato perguntando como fazer parte da campanha", explica Caroline.

Com a venda das camisetas, que podem ser compradas por R$ 59,90 pelo site da marca ou pelo Instagram, parte dos lucros será destinada para o Instituto Katiana Pena, que assiste mais de 800 crianças no bairro Bom Jardim, em Fortaleza. "O Brasil é um exemplo na vacinação para todo o mundo. Essa onda de negacionismo é totalmente infundada. Se vacinar é uma necessidade e se as crianças pudessem escolher, com certeza escolheriam se vacinar", completa.

