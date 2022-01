Covid: Sesa deve divulgar novos Centros de Testagem gratuita até o fim da semana

Com terceira onda em ascensão, Secretaria Estadual da Saúde não tem conseguindo atender a alta demanda por testes para diagnóstico de Covid-19

Com aumento de casos e suspeitas de Covid-19, muitos cearenses não têm conseguido acesso ao exame para diagnóstico gratuitamente. A Secretária Estadual da Saúde (Sesa) deve divulgar novos Centros de Testagem gratuita até o fim desta semana. Há pouco mais de uma semana, a Sesa dobrou o número Centros de Testagem gratuita para Covid-19, somando 12 unidades.

Sobre o assunto Ômicron já é a variante dominante no mundo, indicam dados

Vacinação infantil: 2º lote com 55.100 doses pediátricas chega ao Ceará

Covid-19: Ceará tem ocupação de 86,94% em UTIs e 62,25% nas enfermarias

Ampliação foi viabilizada através de uma parceria entre o Governo do Estado e a Federação das Indústrias do Ceará (Fiec). Em três dias, seis novos centros de testagem atenderam 1.033 cearenses com suspeita de Covid-19.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Conforme a secretária executiva de Vigilância e Regulação em Saúde, Ricristhi Gonçalves, a pasta está em tratativas com mais parceiros para abrir novos Centros de Testagem em Fortaleza e no Interior. Equipes estão em treinamento para cooperação técnica. "Ainda estamos avaliando quantos centros podem dispor para nós", disse.

A secretária frisa que, apesar do aumento na oferta de testagem no Ceará, a procura ainda está intensa. "Muitos tentam agendar e não conseguem", disse. Ricristhi frisa que os municípios também dispõem de centros de testagem.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Fortaleza, por exemplo, realiza testes de Covid-19 (RT-PCR) para os usuários sintomáticos, nos 116 postos de saúde da Capital. Ela destaca que, ao sentir algum sintoma e não conseguir agendar um teste, é preciso fazer autoquarentena.

"A recomendação é que a pessoa com síndrome gripal seja afastada. Independente de diagnóstico ou não. A empresa não deve exigir a testagem porque temos limitação de testagem. Mesmo que a gente amplie, não temos como conseguir atender todo mundo", afirma.

Ela alerta que, em caso de sintomas de alerta, o paciente deve procurar atendimento em uma unidade de saúde. A secretária afirma que a grande maioria das pessoas tem evoluído bem devido à vacinação, "mas algumas vão precisar de leito de enfermaria ou UTI".

Centros já em funcionamento

Para realizar o agendamento, acesse a plataforma Saúde Digital no endereço digital.saude.ce.gov.br e procure a seção Serviços Covid-19.

Hotel Excelsior - Praça do Ferreira – Endereço: Rua Guilherme Rocha, 172 – Centro de Fortaleza – de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas – por ordem de chegada;

Drive-thru HGF – Endereço: Rua Juiz Renato Silva – Papicu – por agendamento na plataforma Saúde Digital;

Drive-thru RioMar Kennedy – Endereço: Avenida Sargento Hermínio, 3100 – Presidente Kennedy – por agendamento na plataforma Saúde Digital;

CT para Viajantes no Aeroporto Internacional de Fortaleza – exclusivo para passageiros em desembarque;

CT para Viajantes na Rodoviária de Fortaleza (Terminal Rodoviário Engenheiro João Thomé) – exclusivo para passageiros em desembarque;

CT para Viajantes no Aeroporto de Juazeiro do Norte – exclusivo para passageiros em desembarque.

Sesi Centro – Endereço: Rua Padre Ibiapina, 1449 – Jacarecanga, Fortaleza;

Sesi Parangaba – Endereço: Avenida João Pessoa, 6754 – Parangaba, Fortaleza;

Sesi Barra do Ceará – Endereço: Rua Florêncio de Alencar, 900 – Barra do Ceará, Fortaleza;

Sesi Maracanaú – Endereço: Avenida Senador Virgílio Távora, 1103 – Distrito Industrial;

Sesi Juazeiro do Norte – Endereço: Rua José Marrocos, 2265, Pirajá;

Sesi Sobral – Endereço: Av. Dr. José Arimathéa Monte e Silva, 1003 – Centro.

Tags