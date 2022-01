Sesa amplia Centros de Testagem em Fortaleza e anuncia novas unidades no Interior

Em meio ao avanço de casos de síndrome gripal e ao recrudescimento do novo coronavírus no Ceará, a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) anunciou neste sábado, 8, que irá dobrar o número Centros de Testagem gratuita para Covid-19. A partir da próxima segunda-feira, 10, mais seis unidades estarão disponíveis para o público, três na Capital, uma na região Metropolitana, em Maracanaú, e duas no Interior, em Sobral e Juazeiro do Norte. Segundo a pasta, a ampliação foi viabilizada através de uma parceria entre o Governo do Estado e a Federação das Indústrias do Ceará (Fiec).

Os novos pontos de testagem se somam aos seis que já estão em funcionamento em Fortaleza desde dezembro. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas e aos sábados, das 9 às 11h30min, mediante agendamento na plataforma Saúde Digital.

De acordo com a Sesa, a ampliação da testagem, que mira os sintomáticos, é uma das medidas necessárias para frear o avanço das doenças respiratórias no Estado. A pasta ressalta que nos primeiro dias deste ano, a positividade de casos vem crescendo de forma progressiva em decorrência da transmissão da variante Ômicron. Além disso, quase todos os municípios cearenses enfrentam uma epidemia de influenza A H3N2, síndrome com sintomas que se confundem com os da Covid-19.

"A ampliação da capacidade de testagem vai ser extremamente importante para o direcionamento das estratégias, controle e contingenciamento da situação de transmissão da Covid-19 em todo o Estado", frisou a secretária executiva de vigilância e Regulação em Saúde da Sesa, Richisthi Gonçalves.

Como agendar?

Para agendar o teste gratuito de Covid-19, é necessário se cadastrar na plataforma Saúde Digital, na opção Testagem CT Rede Sesi. O agendamento estará liberado às segundas e quintas-feiras para os dias subsequentes. Após o registro completo, o usuário receberá um e-mail para a validação dos dados. Concluído o processo, será possível poderá escolher endereço, dia e horário do teste.

Novos pontos de testagem

Sesi Centro – Endereço: Rua Padre Ibiapina, 1449 – Jacarecanga, Fortaleza;

Sesi Parangaba – Endereço: Avenida João Pessoa, 6754 – Parangaba, Fortaleza;



Sesi Barra do Ceará – Endereço: Rua Florêncio de Alencar, 900 – Barra do Ceará, Fortaleza;

Sesi Maracanaú – Endereço: Avenida Senador Virgílio Távora, 1103 – Distrito Industrial;

Sesi Juazeiro do Norte – Endereço: Rua José Marrocos, 2265, Pirajá;

Sesi Sobral – Endereço: Av. Dr. José Arimathéa Monte e Silva, 1003 – Centro.

Centros já em funcionamento

Hotel Excelsior – Praça do Ferreira – Endereço: Rua Guilherme Rocha, 172 – Centro de Fortaleza – de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h – por ordem de chegada;

Drive-thru HGF – Endereço: Rua Juiz Renato Silva – Papicu – por agendamento na plataforma Saúde Digital;

Drive-thru RioMar Kennedy – Endereço: Avenida Sargento Hermínio, 3100 – Presidente Kennedy – por agendamento na plataforma Saúde Digital;

CT para Viajantes no Aeroporto Internacional de Fortaleza – exclusivo para passageiros em desembarque;

CT para Viajantes na Rodoviária de Fortaleza (Terminal Rodoviário Engenheiro João Thomé) – exclusivo para passageiros em desembarque;

CT para Viajantes no Aeroporto de Juazeiro do Norte – exclusivo para passageiros em desembarque.

