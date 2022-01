Hospital da Unimed tem recorde de atendimentos na emergência desde início da pandemia

Nessa segunda-feira, 3, o Hospital Unimed Fortaleza bateu o recorde de atendimentos na emergência desde o início da pandemia da Covid-19. Ao todo, foram 1.403 pessoas atendidas no sistema da unidade hospitalar na Capital, sendo a maioria com sintomas gripais. As informações foram divulgadas pelo presidente da Unimed Fortaleza, Elias Leite, em vídeo publicado nas redes sociais na tarde desta terça-feira, 4.

Conforme Elias, foram 762 pacientes na emergência do Hospital e 641 no Pronto Atendimento Virtual, plataforma da rede Unimed que oferece teleconsultas. “Ontem, 3, nós batemos um recorde que a gente não gosta de bater. Tivemos a maior quantidade de pacientes atendidos na emergência do nosso Hospital desde que a pandemia começou”, disse.

Na transmissão, também foram apresentados dados de internações na rede por Covid-19 e Influenza. Nesta terça-feira, 4, o Hospital da Unimed Fortaleza possui 38 pacientes internados com Covid. Desses 38 pacientes, 15 estão em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Em comparação com o último boletim divulgado pelo presidente da rede, no dia 30 de dezembro de 2021, o Hospital somava 26 pacientes internados com Covid. Em cinco dias, a rede teve aumento de 12 pacientes internados com a doença.

Já as pessoas com sintomas gripais, o Hospital possui, nesta terça-feira, 75 pacientes internados, esses com exame já negativo para a Covid-19. Conforme Elias, parte desses pacientes estão confirmados com Influenza e a outra parte está esperando resultados do exame.

Outro dado preocupante está relacionado aos exames de positividade. Na última semana, a rede informou que a positividade de exames estava em 12%. Atualmente, a positividade passou para 25% de exames para Covid-19.

O presidente da rede informou que o cenário já era esperado. “Nós estamos tendo um quantidade muito grande de Influenza e também de Covid. O que é realmente preocupante, mas não de se admirar, já era algo esperado, tendo em vista o que aconteceu na última semana, principalmente no dia do réveillon, a quantidade de aglomeração que tivemos”, destacou Elias.

Devido à alta de casos de pessoas com síndrome gripal procurando atendimento, principalmente nesse último mês de dezembro, o Hospital passou a ter equipes de 10 a 12 médicos direcionados para atender esses casos. Essa foi uma das ações anunciadas pelo presidente da Unimed Fortaleza no último dia 28.

