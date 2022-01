Camilo anuncia plano para ampliação de leitos para síndrome respiratória

Com o aumento preocupante de casos de Covid-19 e Influenza no Ceará, o governador Camilo Santana (PT) anunciou nesta terça-feira, 4, a criação de um plano de ampliação de leitos públicos para atendimento de síndrome respiratória, além da ampliação da testagem.

Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia deve se reunir no fim da manhã desta quarta-feira, 5, adiantando reunião semanal normalmente realizada às sextas-feiras para deliberar sobre mudanças nas medidas atualmente em vigor. Ampliação dos leitos foi decidida em reunião nesta com as equipes da Saúde do Estado e de Fortaleza na tarde desta terça.

Reunião com nossas equipes da Saúde do Estado e de Fortaleza para uma avaliação do atual cenário das doenças respiratórias no Ceará e as ações tomadas. Tem crescido muito o número de casos de Covid e Influenza, o que causa muita preocupação. (cont) pic.twitter.com/EfypPDg0Cu — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) January 4, 2022

"Também decidi antecipar a reunião do Comitê da Pandemia que define sobre os decretos logo para amanhã, em vez de sexta-feira, para discussão de possíveis mudanças imediatas, principalmente quanto a realização de eventos festivos", afirmou o governador.

Camilo alertou que "na atual situação, grandes aglomerações são muito perigosas, porque o risco de contágio é alto". "Pessoas vacinadas estão muito mais protegidas. Todos os indicadores apontam que a grande maioria das internações são de pessoas que não tomaram a vacina", destacou.

Atualizada às 19h16min

