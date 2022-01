Camilo vai discutir mudança na realização de eventos festivos nesta quarta

Aumento de casos de Covid-19 e Influenza motiva a urgência do encontro, que pode determinar mudanças imediatas no decreto de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus

Reunião semanal do Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia do Novo Coronavírus será adiantada de sexta para o fim da manhã desta quarta-feira, 4, de acordo com anúncio nas redes sociais do governador Camilo Santana (PT). O motivo, conforme o mandatário, é para discutir possíveis mudanças imediatas no decreto, especialmente quanto à realização de eventos festivos.

Sobre o assunto Ômicron provoca escassez de profissionais nos serviços públicos britânicos

Dezembro foi o mês com mais casos positivos de Covid em testes de farmácias desde agosto

Ceará soma 24.823 mortes e 957.498 casos de Covid-19

Santana esclarece que na atual situação, com aumento de casos de Covid-19 e Influenza no Estado, grandes aglomerações são muito perigosas, devido ao alto risco de contágio. Nesta terça-feira, o governador anunciou a criação de um plano de ampliação de leitos públicos para atendimento de síndrome respiratória, além da ampliação da testagem.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Camilo voltou a defender a importância da imunização da população com o ciclo vacinal completo. “Pessoas vacinadas estão muito mais protegidas. Todos os indicadores apontam que a grande maioria das internações são de pessoas que não tomaram a vacina”, argumenta. No total, cerca de 6,4 milhões de cearenses (69,7% da população) receberam a segunda dose ou dose única contra a doença.

Tags