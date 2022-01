Camilo deve anunciar novo decreto de isolamento social nesta quarta-feira, 5

O principal alvo de alterações deve ser as condições para realização de eventos festivos no Estado. Aumento dos casos de Covid-19 e Influenza preocupa autoridades e especialistas

Novo decreto de isolamento social no Ceará deve ser anunciado nesta quarta-feira, 5, após o governador Camilo Santana (PT) antecipar para essa data a reunião semanal do Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia, que ocorre habitualmente às sextas. O mandatário adiantou que o grupo deve debater especialmente as condições para realização de eventos festivos no Estado.

Atualmente, os eventos estão liberados para acontecer desde que respeitem os protocolos sanitários e obedeçam ao limite de cinco mil pessoas em ambientes abertos e 2,5 mil em espaços fechados. O aumento de casos de Covid-19 e de Influenza, contudo, tem feito com que as autoridades repensem a decisão e passem a defender a precaução.

“Na atual situação, grandes aglomerações são muito perigosas, porque o risco de contágio é alto”, disse Santana ao antecipar a reunião em suas redes sociais. Nesta terça-feira, o governador ainda disse que o Estado ampliará a testagem e fará um plano de expansão de leitos públicos para atendimento de síndrome respiratória.

