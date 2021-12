Vacina Covid-19: Cartão Nacional de Saúde é exigido para cadastro de crianças; saiba como fazer

O Ceará liberou, desde o dia 16 de dezembro, o cadastro da população entre 5 e 11 anos para a vacinação contra a Covid-19 na plataforma Saúde Digital. Um dos documentos pedidos para o cadastro é o número do Cartão Nacional de Saúde (CNS), também conhecido como Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

O documento contém uma numeração que identifica cada cidadão e registra todos os atendimentos médicos realizados junto ao SUS, permitindo que funcionários de postos de saúde localizem prontuários, consultas, pedidos de medicamentos e dados de vacinação de cada pessoa. Para obter o CNS ou acessar seu número online, o usuário deve usar a plataforma ConecteSUS (confira abaixo como consultar ou fazer o Cartão Nacional de Saúde). Também é possível se cadastrar ou emitir o cartão indo ao posto de saúde mais próximo.

A data de início da vacinação desse público, no entanto, ainda não foi divulgada pela gestão estadual. A imunização desse público com a vacina pediátrica da Pfizer depende do envio de doses pelo Ministério da Saúde.

Como consultar o número do CNS

1. Caso tenha plano de saúde

O número deverá constar na carteirinha do convênio. Desde 2013, todos os beneficiários de planos de saúde deverão ter uma numeração do Cartão Nacional de Saúde (CNS) e esse número deve estar disponível na carteirinha do convênio.

2. Em outros casos

É necessário ter um login na plataforma unificada do governo (gov.br), que pode ser criado neste link.

Em seguida, acesse o ConecteSUS pelo site ou baixe o aplicativo ConecteSUS, disponível para iPhone e Android.

Entre no site ou no aplicativo com o login da plataforma gov.br.

Caso exista um cadastro do CNS, o usuário poderá verificar o número na parte superior da tela - logo abaixo do nome e junto do número do CPF.

Também é possível emitir a versão digital do CNS, ela é aceita da mesma forma que a impressa. Para acessá-las basta ir na opção Meus cartões e, em seguida, selecionar Cartão do SUS.

Como fazer o Cartão Nacional de Saúde (Cartão do SUS) com pré-cadastro online

1. Verifique se você já possui cadastro do CNS

O primeiro passo, para evitar inscrições duplicadas, é verificar se a pessoa já possui o número CNS no SUS. Para isto, basta seguir os passos explicados acima.

2. Realize o pré-cadastro do Cartão do SUS pela plataforma Conecte SUS

Caso não haja inscrição do usuário no SUS, pelo próprio ConecteSUS é possível realizar o pré-cadastro online. Neste caso, serão solicitados documentos como . É necessário anotar o número de protocolo para concluir o processo presencialmente.

3. Compareça a uma unidade de saúde para concluir o cadastro do Cartão do SUS

Com os documentos em mãos e o número do protocolo, vá a uma unidade de saúde e solicite o atendimento para concluir o cadastro. Os documentos fornecidos serão conferidos com os informados na inscrição e o Cartão do SUS será emitido.

Por motivos de segurança, somente unidades de saúde da rede pública podem concluir o cadastro do Cartão do SUS. Atualização de dados cadastrais, como mudanças de nome ou endereço, também são feitas obrigatoriamente nestes locais, não podendo ser realizadas pela internet.

