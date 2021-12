Covid-19: Ceará tem 90% da população acima de 12 anos com a 1ª dose e mais de 80% com a 2ª

O Ceará chegou a 90% da população vacinável, acima de 12 anos, com a primeira dose (D1) contra a Covid-19. Considerando a segunda dose, cobertura vacinal superou 80% da população apta a receber o imunizante. Agora, esforço será direcionado à vacinação de crianças de 5 a 11 anos com a vacina da Pfizer, liberada nessa quinta-feira, 16, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Informações foram divulgadas pelo governador Camilo Santana (PT) no início da tarde desta sexta-feira, 17, após Comitê de Enfrentamento à Pandemia.

Reunião há pouco com nosso Comitê de Enfrentamento à Pandemia. Avaliamos os números da Covid e o andamento da vacinação dos cearenses. Chegamos a 90% da população acima de 12 anos com a D1 e superamos 80% com a D2, além de termos avançado na aplicação da dose de reforço. (cont) pic.twitter.com/KE1sB1QYhG