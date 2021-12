Caetano Veloso está com Covid-19

O cantor e compositor Caetano Veloso testou positivo para Covid-19. O músico baiano tem 79 anos e tomou as três doses de vacina. Caetano está assintomático — as vacinas, quando não previnem completamente a Covid-19, reduzem a gravidade dos casos. A informação é do jornalista Ancelmo Góis.

Casada com Caetano, a empresária Paula Lavigne também foi diagnosticada com a doença.

