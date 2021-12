23 funcionários são infectados com a Ômicron após confraternização da empresa

Uma festa de confraternização contaminou 23 funcionários de uma empresa em Extrema, município de Minas Gerais, com a variante Ômicron do coronavírus. Todos participaram de comemoração em São Paulo na semana passada. As informações são do portal G1 Sul de Minas.

Todos os pacientes estão em isolamento domiciliar e apresentam apenas sintomas leves. Nenhum dos pacientes precisou ser hospitalizado. Contudo, situação alerta para a alta transmissibilidade da variante.

Após o surto nessa empresa, outras empresas também estão sendo monitoradas, segundo Enis Donizetti Silva, médico-coordenador do controle da Covid-19 em Extrema. Ele destaca que todos os infectados já haviam sido vacinados com duas doses contra a Covid-19.

Ele diz que inicialmente foram identificados 11 casos. "Isolamos a empresa, mandamos todo mundo para casa e desse grupo todo que foi testado, ocorreram mais positivos". Após avaliação entre os colaboradores da empresa, os casos da nova variante chegaram a 23.

Com o aumento de notificações, a prefeitura acionou um plano de prevenção na cidade para alertar a população. Segundo o coordenador, o município tem distribuídos máscaras N95 e alertado a população por meio de carros de som, cartazes, rádio e publicações nas redes sociais.

