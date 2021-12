Veja como foi primeiro dia de cobrança do passaporte da vacina em órgãos públicos

Nesta segunda-feira, 20, equipamentos públicos estaduais, como as unidades do IDT/Sine e Vapt Vupt, iniciaram cobrança do comprovante da vacina contra a Covid-19. O POVO esteve no Vapt-vupt do Antônio Bezerra e no Sine do Centro para acompanhar a movimentação. Nos locais, grande parte das pessoas apresentou o comprovante na entrada no primeiro dia de exigência.

A decisão foi anunciada pelo governador Camilo Santana no último dia 10 de dezembro. O prazo de dez dias foi dado para que protocolos fossem estabelecidos pelos equipamentos do Estado.

Nas unidades do Vapt Vupt, as únicas pessoas liberadas da exigência são pessoas que as buscam atendimento para regularização de documentação civil essencial (como emissão de RG e CPF), atendimento de saúde e benefícios socioassistenciais. Quem não tiver o passaporte de vacinação, mas já tiver tomado duas doses do imunizante, poderá emitir o documento na hora pelo serviço E-Vapt que será disponibilizado em todas as unidades.

Na unidade do Antônio Bezerra, a maioria das pessoas levou o documento de comprovação. Para Francisco Gomes da Silva, 58, consultor de peças a cobrança do comprovante na entrada dos equipamentos públicos é "super válida porque você entra em um lugar seguro, tranquilo, sabendo que tem gente que tá com a mesma segurança".

"Eu acho uma medida educacional e boa para a nossa saúde. A gente se cuidando, respeitando o espaço do outro, vai dar tudo certo", considera Ednete Lopes, 51. Para a técnica de enfermagem, ampliação da cobrança para estabelecimentos públicos porque, dessa forma, "as pessoas vão ter mais consciência de que isso não é brincadeira".

"Todo mundo precisa trabalhar, todo mundo tem que manter a sua família. Mas a gente tem que tomar nossas precauções para evitar o contágio e levar para dentro da nossa casa", afirma Ednete. No Vapt-Vupt do Antônio Bezerra, no início da tarde desta segunda-feira, 20, o comprovante de vacinação foi cobrado. Contudo, em alguns casos, o documento de identidade com foto, também obrigatório, não.

Já no IDT/Sine, a cobrança do passaporte de vacinação permitirá que os serviços voltem a ter livre demanda e não seja mais necessário agendar atendimento nas unidades. Na unidade do Centro, funcionários comentaram que todos que foram ao local apresentaram o comprovante. Para Alex Nunes, 26, a cobrança é importante porque ninguém sabe quem está doente, "é uma forma de proteção".

Com informações de Mirla Nobre/Especial para O POVO

