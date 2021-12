Covid-19: enfermeiros aplicam vacina no escuro durante oscilação de energia no Centro de Eventos

A vacinação contra a Covid-19 no Centro de Eventos continuou mesmo com alguns momentos de oscilação de energia na região do Edson Queiroz registrados neste domingo, 19. Algumas pessoas precisaram ser vacinadas no escuro, com o auxílio da lanterna do celular para que o imunizante fosse aplicado. A situação foi regularizada pouco tempo depois, com luzes de emergência sendo acionadas.

De acordo com a gerente geral do Centro de Eventos, Lívia Holanda, o problema foi causado na rede da Enel e foi sentido em outras localidades próximas ao equipamento. O POVO entrou em contato com a Enel, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.

Neste domingo, 19, além da primeira, segunda e terceira dose das vacinas contra a Covid-19, a operação da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza (SMS) no Centro de Eventos levou a vacina da gripe (Influenza A e H1N1) para imunizar a população também contra esses vírus.

Vacinação contra Covid-19 no Centro de Eventos continuou mesmo durante oscilação de energia neste domingo, 19 (Foto: Fernanda Barros/Especial para O Povo)



Com informações da repórter Marília Freitas

