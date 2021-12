Novo mutirão para 3ª dose contra Covid-19 começa nesta terça-feira, 21

A Prefeitura de Fortaleza vai iniciar um novo mutirão de 3ª dose contra a Covid-19 nesta terça-feira, 21. Segundo anúncio publicado nas redes sociais do prefeito José Sarto (PDT), a campanha vai do dia 21 até o 23, quinta-feira, no Centro de Eventos do Ceará.

"Quem tiver recebido a 2ª dose até 21 de agosto pode se dirigir ao Centro de Eventos, mesmo que não tenha sido convocado anteriormente", escreveu Sarto. Além disso, quem foi agendado anteriormente para a 3ª dose e não compareceu também pode aproveitar a nova oportunidade.



Mutirão da terceira dose

Na última semana, Fortaleza realizou o mutirão da 3ª dose para quem recebeu a 2ª dose há 5 meses. De segunda-feira, 13 a domingo, 19, cerca de 15,9 mil pessoas receberam a 3ª dose da vacina no Centro de Eventos.



