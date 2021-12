Wesley Safadão e Thyane Dantas estão entre os agendados para D2 da Janssen, em Fortaleza

O cantor Wesley Safadão e a esposa, a influenciadora Thyane Dantas, estão entre os agendados para receber a segunda dose (D2) da Janssen, em Fortaleza, na próxima segunda-feira, 20. Durante a campanha de vacinação contra a Covid-19, o casal foi alvo de polêmica durante a vacinação na Capital da primeira dose (D1). O cantor recebeu a D1 fora do local agendado, enquanto a esposa recebeu o imunizante de forma antecipada, quando sua faixa etária ainda não havia sido convocada para receber o imunizante na época.

Os dois foram imunizados com a vacina da Janssen. Além disso, a produtora do cantor, Sabrina Tavares, também recebeu o imunizante junto com o cantor. Um processo de investigação do Ministério Público do Ceará (MPCE) foi aberto para apurar a vacinação irregular do trio, assim como uma investigação paralela da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

Sobre o assunto Safadão e Thyane Dantas, esposa do artista, são indiciados após caso de vacinação irregular

Vacinação irregular: relembre o caso de Wesley Safadão e Thyane Dantas

Vacinação irregular: MPCE lança nota sobre acordo rejeitado por Safadão

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Atualmente, o processo de investigação do trio está suspenso. O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) mandou suspender, em novembro, o Procedimento Investigatório Criminal (PIC) do MPCE que apura a vacinação irregular dos três.

O casal está agendado para receber a D2 da Janssen no Shopping RioMar Kennedy. O cantor está agendado para receber o imunizante às 13 horas, enquanto Thyane, às 14 horas. A aplicação da segunda dose da Janssen teve início nessa quinta-feira, 16, em Fortaleza. A vacina, que antes era de dose única, passou a ter mais dosagem para reforço na imunização contra a Covid-19, conforme orientação do Ministério da Saúde.

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags