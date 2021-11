Passaporte de vacinação: veja como emitir documento para entrar em restaurantes, bares e eventos no Ceará

O Ceará começará a exigir da população o passaporte de vacinação Covid-19 para a entrada em restaurantes, bares e eventos no Estado a partir da próxima segunda-feira, 15. A medida foi anunciada pelo governador Camilo Santana (PT), nesta sexta-feira, 12, durante live do novo decreto estadual de combate à pandemia no Ceará.

O documento irá comprovar a vacinação da pessoa com a primeira dose (D1) ou com o esquema vacinal completo (duas doses de AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer ou dose única da Janssen). A dose de reforço (D3) também poderá constar no documento. O “passaporte de vacinação” é emitido de forma gratuita no aplicativo “Ceará App”, do Governo do Estado, e está disponível nos sistemas Android e iOS.

Veja passo a passo de como emitir o documento:

1- Acesse a loja de aplicativos do seu celular (smartphone) e baixe o aplicativo gratuito “Ceará App”;

2 - No aplicativo, haverá diversos serviços disponibilizados pelo Estado. A primeira opção será o "Passaporte da Vacinação". Clique nesta opção;

3 - Em seguida, em uma nova aba constará a opção “Emitir passaporte de vacinação”, clique nela;

4 - O próximo passo exigirá que você crie um cadastro, clique em “Entrar com Gov.br”;

5 - Em seguida, a página irá solicitar o número do CPF e logo após uma senha;

6 - O aplicativo também irá solicitar que você digite um código que será enviado ao seu celular por SMS e, em seguida, você deverá aceitar os termos de serviço do aplicativo;

7 - Após logar na página do Governo Federal, haverá a opção “Vacinas”; clique nesta opção;

8 - Nesta página, constará quantas doses de vacina a pessoa já recebeu (primeira dose, segunda dose e/ou dose de reforço);

9 - Para a emissão do “passaporte”, ou seja, para comprovar a vacinação atual, basta clicar em uma da aba de doses recebidas;

10 - Uma nova página irá abrir. Nela, constará informações sobre as doses e ao final há a opção “Certificado de Vacinação Covid-19”. Clique nesta opção;

11 - Após clicar, um documento de certificação de vacinação será emitido: este será o seu passaporte de vacinação, o qual você poderá apresentar em restaurantes, bares e eventos no Ceará.

