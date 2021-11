Enquete O POVO: Você concorda com a adoção do passaporte da vacina no Ceará?

O passaporte de vacina será exigido em restaurantes, bares e eventos no Ceará. A informação foi anunciada em live nas redes sociais pelo governador do Ceará, Camilo Santana (PT), na última sexta-feira, 12. A medida já começou a valer a partir desta segunda-feira, 15.

A medida está sendo colocada em prática enquanto a vacinação contra a Covid-19 avança no Brasil. A adesão à vacinação é alta no País e foi determinante para a queda no número de mortes e hospitalizações. De acordo com levantamento da Confederação Nacional de Municípios (CNM), ao menos 249 municípios criaram regras do tipo, recorrendo, também, ao certificado do ConecteSUS, aplicativo do Ministério da Saúde.

A CNM também defende que o passaporte é uma medida sanitária coletiva por ser uma forma de incentivar a vacinação. Além disso, a permissão para que circulem apenas pessoas vacinadas diminui o risco de casos graves e, por consequência, a lotação dos leitos de internação, já que o imunizante atenua a ação do vírus. A expectativa é que mais cidades passem a exigir o comprovante.

Todavia, a cobrança da imunização do público como requisito de entrada por meio do passaporte sanitário também vem ganhando críticos. Parlamentares e alguns setores da sociedade defendem que a medida fere o direito individual dos que optam por não se vacinar, embora a medida seja necessária para a erradicação da pandemia em todo o mundo.

Para saber a sua opinião sobre o caso, O POVO realiza um enquete, sem valor científico, com a seguinte pergunta: Você concorda com a adoção do passaporte da vacina no Ceará? Deixe aqui o seu voto:

