Ceará retira limite de horário para bares e restaurantes

Novo decreto de isolamento social retira limite de horário para bares e restaurantes. As mudanças nas regras de retomada das atividades sociais e produtivas durante a pandemia de Covid-19 de Ceará foram reveladas em transmissão ao vivo nas redes sociais na tarde desta sexta-feira, 12 de novembro.

Sobre o assunto Ceará oficializa passaporte da vacinação para entrar em bares, restaurantes e eventos no Ceará

Passaporte de vacina será exigido em restaurantes, bares e eventos no Ceará; restrições de horários vão acabar

O anúncio foi feito pelo governador do Ceará, Camilo Santana (PT) e pelo secretário de Saúde do Estado Marcos Gadelha e será oficializado com publicação das medidas em decreto no Diário Oficial do Estado até a edição de sábado, 13. As novas regram em vigor na segunda-feira, 15 de novembro e possuem validade quinzenal.

As novas determinações foram definidas durante reunião semanal do Comitê multidisciplinar de enfrentamento a pandemia, que reúne técnicos da Secretaria de Saúde do Estado, médicos além de representantes dos setores produtivos como comércio, indústria e serviços no Ceará e entidades governamentais.

O decreto possui abrangência estadual, ou seja, as regras devem ser seguidas por todos os municípios cearenses. Contudo, em virtude da diversidade da situação epidemiológica de cada região, é autorizado às prefeituras de cada cidade a implementação de normas mais rigorosas de isolamento social, caso seja necessária para controle da pandemia de Covid-19.

