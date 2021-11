45% dos bairros de Fortaleza não registraram mortes por Covid-19 em outubro

No último mês de outubro, 45% dos bairros de Fortaleza não registraram mortes em decorrência da Covid-19. O percentual corresponde a 55 das 121 divisões territoriais da Capital. Os dados estão disponíveis nos boletins epidemiológicos divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e foram tabulados pelo O POVO considerando o intervalo analisado.

Sobre o assunto Lote com mais de 149 mil doses da Pfizer chega ao Ceará

Ceará acumula 944.287 casos e 24.505 mortes por Covid-19

Os indicadores apontam cenário mais favorável na Regional VI, a segunda mais populosa da cidade — com 596,5 mil moradores —, onde 21 dos dos 29 bairros permaneceram os 31 dias do mês passado sem registrar nenhuma morte por Covid. Já a Regional I, com cerca de 400 mil habitantes, teve apenas cinco dos seus 15 bairros enquadrados na mesma estatística.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Conforme os dados informados pela SMS, o bairro São Bento, na Regional VI, apresenta a menor taxa de mortalidade por Covid-19 da Capital (151,6). O cálculo representa a proporção entre o número de casos (283), mortes (20) e a quantidade de moradores da localidade (13.189). Já em termos absolutos, o território com menos óbitos desde o começo da pandemia é o bairro Moura Brasil, na Regional I, com 8 vítimas fatais. Levando em conta o indicador populacional da localidade (4.150), a taxa de mortalidade perfaz 192,8, a segunda menor entre todos os bairros de Fortaleza.



De acordo com o último boletim epidemiológico, divulgado em 5 de novembro, a taxa média de mortalidade na Capital chega a 362,1. O índice é maior na Regional IV (429,6) e menor na Regional VI (291,8). No total, em 18 meses de crise sanitária, 9.821 fortalezenses perderam a vida por causa da Covid-19. Já o total de casos chega a 258.394, conforme dados da plataforma IntegraSus, da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), atualizados nesta segunda-feira, 8.



Se outubro foi encerrado com quase metade dos bairros sem registro de mortes, a primeira semana de novembro teve números ainda mais animadores. Segundo a SMS, entre os dias 29 do mês passado e 4 de novembro, a Capital não teve nenhum óbito decorrente da Covid-19. Com isso, a média móvel, que considera o intervalo de 7 dias, fechou em zero. Foi a primeira vez que isso aconteceu desde o registro dos primeiros casos da doença pandêmica na cidade, em março de 2020.



Em vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito José Sarto (PDT) atribui os bons indicadores ao avanço da campanha de vacinação, que já alcançou 75% dos fortalezenses com a primeira dose e 62% com a segunda dose ou vacina de aplicação única (Janssen). “Se nós temos uma média móvel zero, isso significa dizer que a vacinação está caminhando rapidamente. Nós também temos praticamente zero pessoas internadas nas nossas unidades hospitalares. Nas UPAs, não tem ninguém. Isso graças à vacina e à competência dos profissionais de saúde que estão à frente desse processo”, afirmou o prefeito após receber a terceira dose do imunizante nesta segunda-feira.



Embora o cenário seja dos mais otimistas, a SMS prega cautela. No último balanço epidemiológico, a pasta voltou a frisar que ainda há transmissão comunitária da Covid-19 em todo o Ceará, além da circulação de variantes, como a Gama e Delta. "Por essa razão, a incidência de casos deve continuar a ser rigorosamente monitorada", reiterou.

Sobre o assunto Com baixa vacinação, Ucrânia tem recorde de mortes por Covid-19

Covid-19: Brasil tem 126 mortes e 5 mil casos nas últimas 24 horas

Casos positivos



A média móvel de casos registrada em outubro foi a menor desde o começo da pandemia na Capital (15,9). Nos 31 dias do mês, ao todo foram calculados 492 novos casos, queda de 36% em relação a setembro e de 74% se comparado a agosto. O pico de infecções foi registrado em março deste ano, na segunda onda da pandemia, quando em apenas 30 dias a cidade contabilizou 43.312 casos, perfazendo média móvel de 1.397 positivados a cada 24 horas.



Apesar da queda considerável no número de contaminações em outubro, na primeira semana deste mês a taxa de positividade das amostras de exames RT-PCR processadas pelos laboratórios da rede pública em Fortaleza oscilou para 3,1%, um pouco acima do índice registrado na semana imediatamente anterior, que foi de 1,5%. Segundo a SMS, a variação é comum em períodos de baixos indicadores e “não representa, necessariamente, relevância epidemiológica".



Internações



Assim como os demais indicadores, o número de internações motivadas pela Covid-19 está em queda livre na Capital. Segundo os dados do IntegraSus, atualizados na noite desta segunda-feira, nos últimos sete dias a taxa de ocupação de UTIs caiu de 38,12% para 33,64%. Nas enfermarias, o índice passou de 27,74% para 23,12% no mesmo intervalo. A última vez que os dois indicadores estiveram acima de 50% foi julho passado.

Bairros da Capital sem registro de mortes por Covid-19 em outubro

Regional I

Farias Brito

Floresta

Jardim Guanabara

Jardim Iracema

Vila Ellery

Regional II



Cocó

Guararapes

De Lourdes

Luciano Cavalcante

Praia de Iracema

Praia do Futuro II

Meireles

Regional III

Amadeu Furtado

Bela Vista

Bom Sucesso

Joquei Clube

Olavo Oliveira

Padre Andrade

Parque Araxá

Presidente Kennedy

Regional IV

Aeroporto

Benfica

Itaoca

Jardim América

Pan Americano

Serrinha

Vila Peri



Regional V

Aracapé

Conjunto Ceará II

Conjunto Esperança

Granja Lisboa

Jardim Cearense

Planalto Airton Senna

Siqueira

Regional VI

Aerolândia

Ancuri

Barroso

Cambeba

Cidade dos Funcionários

Coaçu

Curió

Dias Macedo

Edson Queiroz

Guajeru

Jangurussu

Jose de Alencar

Parque Dois Irmãos

Parque Iracema

Parque Manibura

Parque Santa Maria

Paupina

Pedras

Sabiaguaba

São Bento

Sapiranga/Coite

Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags