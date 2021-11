Lote com mais de 149 mil doses da Pfizer chega ao Ceará

Um novo lote de doses de vacina contra a Covid-19 chegou ao Ceará no início da tarde desta segunda-feira, 8. São, no total, 149.748 doses do imunizante da Pfizer/BionTech. Na campanha de vacinação contra a doença no Estado, as novas doses serão destinadas para aplicação da segunda dose (D2) e para a dose de reforço (D3). Na D3, o Ceará segue vacinando idosos acima de 60 anos, pessoas imunossuprimidas e profissionais da saúde. Ao todo, mais de 215 mil pessoas tiveram a imunização reforçada no Estado.

A chegada de novas doses para a campanha de vacinação no Ceará foi antecipada pelo governador Camilo Santana (PT) na manhã desta segunda, por meio de publicação nas redes sociais.



Boa notícia para a sequência da imunização dos cearenses! O estado recebe hoje, às 11h05, mais 149.748 doses da Pfizer. As vacinas serão utilizadas para D2 e dose de reforço, segundo o Ministério da Saúde. (cont) November 8, 2021

Confira chegada da vacina

Nesta segunda-feira, haverá aplicação da dose de reforço da vacina em idosos e profissionais de saúde e também em quem está agendado para receber a segunda dose. No ato da vacinação, será necessário, obrigatoriamente, apresentar documento de identidade original com foto, Cartão Nacional de Saúde (CNS) ou CPF e comprovante de endereço no município de Fortaleza, pois serão contemplados apenas residentes da Capital. Confira a lista de agendados abaixo:

>> Profissionais da saúde agendados para D3

>> Idosos agendados para D3

>> População em geral agendados D2

