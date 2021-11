Com baixa vacinação, Ucrânia tem recorde de mortes por Covid-19

O Ministério da saúde da Ucrânia informou no sábado (6) um recorde de um dia de 793 mortes por covid-19. O órgão disse que 25.063 novas infecções foram registradas no último dia, enquanto um recorde de 27.377 foi relatado na quinta-feira. O país registrou aceleração de infecções nas últimas semanas, colocando o sistema médico sob forte pressão.

Embora quatro vacinas diferentes contra o coronavírus estejam disponíveis na Ucrânia, apenas 17,9% dos 41 milhões de habitantes do país foram totalmente vacinados, a segunda taxa mais baixa da Europa depois da Armênia.

Em uma tentativa de conter o contágio, as autoridades ucranianas exigiram que professores, funcionários do governo e outros trabalhadores fossem totalmente vacinados até segunda-feira - ou teriam seus salários suspensos. Além disso, um comprovante de vacinação ou um teste negativo agora é exigido para embarcar em aviões, trens e ônibus de longa distância. No início desta semana, manifestantes marcharam na capital Kiev para criticar as novas restrições.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Ucrânia registrou mais de 3 milhões de casos de infecção no total e 71.635 mortes relacionadas ao vírus. Fonte: Associated Press.

Tags