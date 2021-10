Vacinação: D2 vem antes da data limite para adolescentes em Fortaleza

Com intervalo de aplicação entre um a três meses para a vacina Pfizer, a SMS tem optado por adiantar as doses dos jovens — assim como para outros grupos da mesma vacina

Jovens entre 12 e 17 anos, em Fortaleza, estão recebendo a segunda dose da vacina contra a Covid-19 no prazo de um mês. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), esse tem sido o procedimento para a Pfizer na Capital. O imunizante pode ser aplicado no intervalo de um a três meses, independente da faixa etária. Para este sábado, 30, 7.242 adolescentes estão agendados para o Centro de Eventos, o Shopping Iguatemi e o Shopping RioMar Fortaleza, que também aceitaram a livre demanda da faixa etária para tomar a primeira dose da Pfizer, sem necessidade de agendamento.

Thaís Nobre tem 13 anos e um pouco de medo de agulha. No momento em que foi tomar a segunda dose da vacina Pfizer, ela segurou a mão do pai enquanto apertava os olhos para ignorar a agulha no braço direito. Em um segundo passou e agora ela finalmente pode comemorar a carteira de vacinação completa contra a Covid-19. “A segunda dose eles (a prefeitura) adiantaram bem, porque a data limite estava até o mês 12”, comenta o pai da menina, Halaes Nobre.

Thaís Nobre, de 13 anos, tomou a segunda dose da Pfizer neste sábado, 30, com um mês de intervalo da primeira dose. (Foto: Catalina Leite / O POVO)



Por isso, é importante que os responsáveis fiquem atentos ao agendamento nas listas diárias de vacinação publicadas no site Coronavírus Fortaleza ou no cadastro do site Vacine Já, sem confiar apenas na data limite do cartão de vacinação. Andrea Martins, mãe de Arthur, 12 anos, quase perdeu a data por causa disso: “Ele tomou a primeira dose em setembro e a segunda foi marcada para hoje (30 de outubro). Quase que a gente perdia, porque eu pensei que fosse ser em três ou dois meses e não estava acompanhando”, ri.

Repescagem de profissionais da saúde para terceira dose

O Centro de Eventos também recebeu um pouco mais de mil idosos para aplicação da dose de reforço. Junto a eles, houve repescagem dos profissionais da saúde que não compareceram à terceira dose da vacina contra a Covid-19. Até o dia 28 de outubro, a SMS dá conta de cerca de 54,3 mil profissionais da saúde vacinados com o reforço, dos 68.202 cadastrados em Fortaleza. O dado de profissionais cadastrados é do IntegraSUS, plataforma da Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa), com base no Saúde Digital.

O casal Messias Simões, de 48, e Débora Teles, 45, trabalham na linha de frente da pandemia desde março de 2020. Messias é anestesista e intensivista, atuou com a intubação de muitos pacientes com Covid-19, enquanto Débora, fisioterapeuta, tem atendido especialmente os pacientes com deficiência respiratória consequente da contaminação.

Débora Teles e Messias Simões trabalham na linha de frente da pandemia de Covid-19 e tomaram a terceira dose da vacina neste sábado, 30. (Foto: Catalina Leite / O POVO)



“A gente ainda tem um receio de que possa acontecer alguma coisa com nós que estamos na linha de frente. Então a terceira dose ainda é muito importante, porque a gente ainda recebe pacientes contaminados, inclusive com as novas variantes que ainda estão ativas”, comenta a fisioterapeuta.

Na percepção de Messias, o surgimento de variantes pode indicar a possibilidade de a Covid-19 vir a ser uma doença endêmica (quando ela se torna frequente em determinadas regiões).

“Se eu tivesse a oportunidade de tomar todas as doses de todas as vacinas, eu com certeza tomaria. Tomaria até na testa, inclusive!”, brinca, apesar do fundo de verdade e desejo: ele é um dos 8.997 trabalhadores da saúde de Fortaleza que testaram positivo para a Covid-19. Desses, 49 morreram pela doença na Capital. Os dados são do IntegraSUS, atualizados às 17h01min do dia 29 de outubro.

