D2: Mais de 205 mil doses da AstraZeneca chegam ao Ceará nesta sexta-feira, 29

O Ceará recebe nesta sexta-feira, 29, o total de 205.505 doses da vacina AstraZeneca contra a Covid-19 para aplicação da segunda dose (D2) da população. A informação foi divulgada pelo governador Camilo Santana (PT) nas redes sociais, na tarde desta quinta-feira, 28. No total, serão 186.600 doses que o Estado havia solicitado em ofício para aplicação da D2 e 18.650 doses para reserva técnica.

Boa notícia para a sequência da vacinação dos cearenses. Receberemos amanhã 205.250 doses de AstraZeneca, sendo 186.600 que havíamos solicitado em ofício para aplicação da segunda dose da nossa população, e 18.650 para reserva técnica. (cont) — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) October 28, 2021

A chegada das novas doses está prevista para as 11h25min, de acordo com o Ministério da Saúde. Além disso, o Ceará recebe nesta sexta-feira, 29, 138.060 doses da vacina da Pfizer/BioNTech, segundo Camilo Santana.

O envio do novo lote havia sido informada pelo governador nessa quinta-feira, 27, após receber confirmação do envio por telefone do ministro substituto da Saúde, Rodrigo Cruz. A Secretaria da Saúde (Sesa) havia oficiado o Ministério da Saúde solicitando reposição dos imunizantes na segunda-feira, 25. O pedido foi reforçado pelo governador no dia seguinte, diretamente ao Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

Nos últimos dias, muitas pessoas passaram por atraso na aplicação da segunda dose da AstraZeneca. Internautas reclamaram do atraso nas redes sociais. Devido ao estoque limitado de doses, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) comunicou que estaria aplicando a D2 do imunizante só para quem foi agendado. Segundo o Ministério da Saúde, o Ceará aplicou 72 mil doses destinadas à segunda dose da vacina como primeira dose, o que teria causado o atraso. (Colaborou: Mirla Nobre)

