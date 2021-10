Com poucas doses, Fortaleza aplica D2 da Astrazeneca apenas em público agendado

13:43 | Out. 26, 2021

A SMS informou que apenas os que possuem agendamento receberão a segunda dose (D2) do imunizante; decisão foi tomada levando em consideração a pouca quantidade de doses disponíveis

Internautas começaram a reclamar sobre alguns atrasos na aplicação da segunda dose (D2) da AstraZeneca em Fortaleza. Os postos se recusam a aplicar a D2 sem agendamento, e a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) confirmou ao O POVO que a falta de imunizantes da marca é um problema nacional.

Nesta terça-feira, 26, um dos leitores do O POVO relatou que “a D2 de muitas pessoas está atrasada” e que “as pessoas não têm qualquer assistência”.

A SMS comunicou que está aplicando a D2 do imunizante só para quem foi agendado por causa do estoque limitado de doses. Quem foi agendado e perdeu o dia pode comparecer ao Centro de Eventos, Riomar Kennedy ou Iguatemi.

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) tem administrado sua reserva técnica de vacinas contra a Covid-19 da AstraZeneca para suprir excepcionalmente as necessidades dos municípios cearenses que responderam a um questionário sobre o risco de atraso da aplicação.

A Pasta afirma que enviou ao Ministério da Saúde, na segunda-feira, 25, um ofício solicitando a reposição de 186.660 doses de AstraZeneca. O objetivo é recompor a reserva técnica do Estado, que neste mês já enviou mais de 81.400 doses aos municípios que aplicaram as segundas doses como primeiras doses. No documento também foi comunicada a necessidade de AstraZeneca para Fortaleza nas próximas semanas, um total de 105.195 doses.

Em 13 dias, o Ministério da Saúde enviou mais 1,3 milhão de doses de vacinas Covid-19 para o Ceará, mas, desses mais de 1 milhão, apenas 3 mil doses eram de AstraZeneca.



