Ceará recebe lote com 30.420 doses da Pfizer para D2 nesta quarta, 27

O Ceará recebeu no início da tarde desta quarta-feira, 27, 30.420 doses da vacina da Pfizer. O lote é direcionado à aplicação da segunda dose (D2) contra a Covid-19. Este foi o 122º lote de vacinas recebidas pelo Estado, conforme acompanhamento da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa).

Nesta tarde, o governador Camilo Santana (PT) anunciou "envio imediato" de 186.660 doses de AstraZeneca. Nos últimos dias, há registros de pessoas com a D2 em atraso pela falta do imunizante. A Sesa aguarda informações sobre a previsão do horário de chegada do lote do Ministério da Saúde.

Até o momento, mais de 11,4 milhões de doses contra a Covid-19 foram aplicadas no Estado. Foram 6,4 milhões de primeiras doses. Destas, 4,6 milhões pessoas também receberam a segunda dose do imunizante. Dados são do Vacinômetro, atualizado nessa terça-feira, 26, às 17 horas.

Outras 169.622 pessoas receberam a vacina de dose única. Foram aplicadas ainda 178.453 doses de reforço em idosos e 1.919 e doses adicionais em pessoas com doenças imunossupressoras.

