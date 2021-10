Laboratório americano anuncia acordo para acesso mundial à pílula anticovid

O laboratório americano Merck Sharp & Dohme (MSD) anunciou nesta quarta-feira, 27, um acordo que poderia permitir distribuir nos países pobres versões genéricas de seu tratamento anticovid-19 destinado a pessoas infectadas com o vírus.

O Medicines Patent Pool (MPP, que negocia as licenças de tratamentos com os titulares da patente) disse ter assinado um acordo de licença voluntária com a MSD para facilitar o alcance mundial a um preço acessível do molnupiravir, o medicamento antiviral oral experimental contra a covid-19 desenvolvido pela gigante americana.

Sujeito à aprovação por parte dos reguladores, o acordo contribuirá para fornecer amplo acesso ao molnupiravir em 105 países de baixa e média renda.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os reguladores de medicamentos dos Estados Unidos e da União Europeia já estão analisando o tratamento.

Os antivirais como o molnupiravir atuam reduzindo a capacidade de multiplicação de um vírus e, com isso, contêm a doença.

Sobre o assunto Covid-19: Brasil tem 442 mortes e 13 mil casos nas últimas 24 horas

Nova onda de Covid-19 atinge o Leste Europeu; veja situação dos países

O tratamento do molnupiravir, administrado em pacientes poucos dias depois de testarem positivo, reduz pela metade o risco de hospitalização e morte, segundo um ensaio clínico realizado pela MSD.

Nesse acordo, a MSD estabelece uma licença com o MPP, que pode então conceder autorizações aos fabricantes de medicamentos genéricos.

O acordo significa que os laboratórios que desenvolveram o medicamento não receberão direitos pelas suas vendas enquanto a covid-19 for considerada uma emergência de saúde pública internacional pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Tags