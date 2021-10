OMS monitora variação da variante Delta do coronavírus

A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou nesta quarta-feira que monitora a linhagem AY.4.2 da variante Delta do coronavírus, que está cada vez mais presente nas infecções por Covid-19.

"Observa-se desde julho um aumento da transmissão da sequência AY.4.2", indicou a OMS em seu balanço semanal sobre a pandemia.

A linhagem carrega três mutações adicionais em comparação com a variante delta original, duas das quais são para a proteína spike - a parte do vírus que adere às células humanas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As sequências AY.4.2 foram baixadas no banco de dados global GISAID de 43 países. 93% vieram do Reino Unido, onde tem havido um aumento gradual na proporção de novos casos: essa linhagem representou 5,9% de todos os casos da variante delta registrados no Reino Unido durante a semana de 3 de outubro.

Sobre o assunto Ceará registra ocupação de 41,84% das UTIs por pacientes com Covid-19

Mais de 50% da população cearense completou o esquema vacinal contra Covid-19

Covid-19: Brasil tem 442 mortes e 13 mil casos nas últimas 24 horas

Nova onda de Covid-19 atinge o Leste Europeu; veja situação dos países

"Estudos epidemiológicos e laboratoriais estão em andamento" para estabelecer se AY.4.2 é mais contagiosa ou reduz os anticorpos, de acordo com a OMS.

A pandemia de covid-19 causou quase 5 milhões de mortes desde que foi detectada na China no final de 2019, de acordo com um balanço da AFP com base em fontes oficiais. No total, mais de 244 milhões de casos foram registrados.

Na semana passada, o número de infecções aumentou 4% em relação à semana anterior, com 2,9 milhões de novas infecções.

Tags