Covid: Caucaia libera para pessoas a partir de 12 anos 1ª dose sem agendamento

Pessoas que ainda não realizaram o cadastro digital para receber a vacina contra a Covid-19, no município de Caucaia, podem se dirigir aos pontos fixos de vacinação para receber a primeira dose (D1) do imunizante sem agendamento prévio

Residentes de Caucaia com idade a partir de 12 anos, que ainda não realizaram o cadastro digital para receber a vacina contra a Covid-19, podem se dirigir aos pontos fixos de vacinação do município a fim de receber a primeira dose (D1) do imunizante sem agendamento prévio. É necessário apresentar o Cartão Nacional de Saúde, comprovante de residência, identidade ou certidão de nascimento. Menores de idade devem estar acompanhados de responsável.

A ação é uma iniciativa da Prefeitura de Caucaia, a partir da Secretaria Municipal de Saúde, tendo como objetivo vacinar o maior número de caucaienses. Para aqueles que esperam pela aplicação da segunda dose (D2), após respeitado o prazo de 21 dias, o processo é o mesmo: comparecer em qualquer ponto fixo de vacinação do município com os documentos necessários, além do cartão de vacinação.

Durante a semana, o atendimento acontece das 9 às 16 horas, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFCE) Pabussu (até sexta-feira, 29); no Grêmio, Açude; na Escola 7 de Setembro, Guadalajara; na Escola Rubens Vaz, Jurema; na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Metrópole; e no Icaraí Club. Aos finais de semana, a imunização ocorre somente no Grêmio, nos mesmos horários.

Imunossuprimidos

A dose de reforço para indivíduos com alto grau de imunossupressão teve início nessa segunda-feira, 25, em Caucaia. Para a imunização, é necessário respeitar o intervalo de 28 dias após a última dose do esquema básico. A aplicação da vacina pode ser feita em qualquer um dos pontos de vacinação.

Durante a semana, imunossuprimidos que ainda não possuem o cadastro na plataforma Saúde Digital devem se dirigir a qualquer um dos pontos fixos de vacinação. Já no final de semana, o atendimento acontece somente no Grêmio. Os documentos necessários para a vacina são comprovante de residência, Registro Geral (RG), cartão de vacina e do Sistema Únco de Saúde (SUS), além da declaração ou atestado médico.

O grupo de Imunossuprimidos inclui:

- Imunodeficiência primária grave;

- Quimioterapia para câncer;

- Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) uso de drogas imunossupressoras;

- Pessoas vivendo com HIV/AIDS;

- Uso de corticóides em doses 20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por 14 dias;

- Uso de drogas modificadoras da resposta imune (vide tabela 1);

- Auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias;

- Pacientes em hemodialise;

- Pacientes com doencas imunomediadas inflamatorias cronicas.



