Centro de Testagem da Praça do Ferreira passa a atender no Hotel Excelsior

Interessados em realizar o teste para Covid-19 devem comparecer ao local levando um documento oficial com foto, sem a necessidade de estar com sintomas da doença

A partir desta segunda-feira, 25, o Centro de Testagem para Covid-19 da Praça do Ferreira, no Centro de Fortaleza, passa a funcionar no primeiro andar do Hotel Excelsior. O equipamento realizará 200 exames por dia, de segunda a sexta-feira e das 8 às 16 horas. Interessados em fazer o teste devem comparecer ao local levando um documento oficial com foto. Não precisa estar com sintomas da doença.

O Centro de Testagem da estrutura anterior realizou mais de 50 mil testes desde outubro de 2020. A mudança, segundo a secretária executiva de Vigilância e Regulação da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), Ricristhi Gonçalves, pretende proporcionar mais conforto para os cidadãos.

LEIA TAMBÉM | População totalmente imunizada contra a Covid-19 está abaixo de 50% no Cariri

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além do Centro de Testagem do Hotel Excelsior, continuam funcionando os equipamentos localizados nos aeroportos de Fortaleza e de Juazeiro do Norte, no Hospital Geral de Fortaleza (HGF), no Shopping RioMar Kennedy e no Terminal Rodoviário Engenheiro João Thomé (Rodoviária de Fortaleza).

Sobre o assunto Covid no Cariri: Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha iniciam aplicação da D3

Ceará segue sem registrar gestantes e recém-nascidos internados por Covid-19

Serviço

Centro de Testagem no Hotel Hotel Excelsior

Endereço: Rua Guilherme Rocha, 172 – Centro

Horário: Segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas



Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags