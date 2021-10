Prefeitura de Assaré decreta isolamento rígido no distrito de Aratama

A Secretaria Municipal de Saúde do município de Assaré adotou, na última sexta-feira, 22, medidas de isolamento rígido no distrito de Aratama para evitar a disseminação da Covid-19.

No documento, a pasta considerou “o cenário de grande aumento de casos diagnosticados no distrito” para impor a decisão. A medida ficará vigente do dia 22 ao dia 5 de novembro, com uma série de restrições econômicas e comportamentais.

Pelo decreto fica suspenso no distrito o funcionamento de bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres, ficando permitido apenas o funcionamento do serviço de entrega por aplicativos. As igrejas, academias, clubes, centros de ginástica e de ensino com atividades presenciais incluindo e creches também terão atendimentos interrompidos.

O decreto proíbe ainda a realização de festas ou eventos de qualquer natureza, a prática de atividades físicas individuais ou coletivas em espaços abertos ao público e reforça a obrigatoriedade do uso de máscaras.



Leia o decreto na íntegra:

Clique aqui para baixar o PDF.

