Ceará aplicou 67 mil doses desde o dia "Dia D" de vacinação, em 16 de outubro, até esta segunda-feira, 25. No período, no Brasil, foram 1.063.034 doses. A campanha segue até o dia 29 de outubro e disponibiliza imunização para crianças e adolescentes até 15 anos. Objetivo é diminuir a incidência e contribuir para o controle e a erradicação de doenças imunopreveníveis – como a poliomielite - neste público.

Conforme a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), a cobertura vacinal entre crianças é motivo de preocupação. No Estado, as coberturas vacinais de todos os imunobiológicos do calendário nacional não atingiram a meta preconizada pelo Ministério da Saúde de 90% (BCG e Rotavírus) e 95% (demais vacinas).

Veja quais vacinas estão disponíveis:



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Crianças até 6 anos, 11 meses e 29 dias:

- BCG: previne tuberculose

- Hepatite B: previne hepatite B;

- Pentavalente:previne Difteria, Tétano, Coqueluche, Meningite e outras infecções por Haemophilus influenzae tipo b e Hepatite B;

- Poliomielite: previne a poliomielite (paralisia infantil);

- Rotavírus: previne diarreia por rotavírus;

- Pneumocócica 10: previne pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelo Pneumococo

- Meningocócica C: previne meningite e meningococcemia (infecção generalizada);

- Febre Amarela: previne a febre amarela;

- Tríplice Viral: previne sarampo, caxumba e rubéola;

- DTP: Previne difteria, tétano e coqueluche;

- Hepatite A: previne a hepatite A;

- Varicela: Previne a varicela.

Adolescentes até 14 anos 11 meses e 29 dias:

- Hepatite B: previne hepatite B;

- Febre Amarela: previne a febre amarela;

- Tríplice Viral: previne sarampo, caxumba e rubéola;

- dT: previne difteria e tétano;

- Meningocócica ACWY: previne a doença meningocócica, causada pela bactéria dos sorogrupos A, C, W, Y;

- Varicela: previne a varicela;

- HPV: previne o papiloma, vírus humano que causa cânceres e verruges genitais;

- dTpa: previne difteria, tétano e coqueluche.

Observação 1: A vacina contra a febre amarela não deve ser administrada simultaneamente com a vacina tríplice viral ou tetra viral em crianças menores de 2 anos. O intervalo entre estas deverá ser de 30 dias (mínimo 15 dias).

Observação 2: Devem ser vacinados aqueles que estão com doses incompletas ou que não tomaram nenhuma das vacinas citadas.

Tags