Petrobras reajusta a gasolina em 7,04% e o diesel em 9,15%

A nova tabela de preços para as refinarias começa a valer a partir desta terça-feira, 26. Com o reajuste médio de R$ 0,21 no litro da gasolina e de R$ 0,28 no litro do diesel que são comercializados nas refinarias, o consumidor pode esperar um reflexo no preço de bomba para os próximos dias