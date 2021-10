Com cinco mil agendamentos de D3 vencidos em Fortaleza, estratégias são pensadas para agilizar imunização

Ministério Público (MPCE) e Ministério Público do Trabalho (MPT) estiveram reunidos com representantes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para debater estratégias de ampliação da vacinação

Membros da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza (SMS) estiveram presentes em reunião on-line que ocorreu na última sexta-feira, 8, para debater junto ao Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) e ao Ministério Público do Trabalho (MPT) a aplicação das doses de reforço contra a Covid-19. Com cinco mil agendamentos com prazo vencido, estratégias para agilizar a imunização foram discutidas. Porém, sem prazo para execução.

A SMS se comprometeu a priorizar a dose de reforço dos idosos, considerando a quantidade de faltosos e os menos de cinco mil aguardando agendamento, todos com prazo vencido.

A Secretaria ainda informou sobre o grupo das pessoas idosas sobre a dose de reforço: 55.734 doses foram recebidas, 42.600 pessoas foram agendadas, 20.320 pessoas foram vacinadas e 31.486 idosos estão no prazo para receber a dose de reforço.

Em relação aos faltosos, foram discutidas estratégias para ampliar o alcance da vacinação.

- O idoso agendado que perder a data pode ir em dia posterior a qualquer ponto de vacinação que tenha Pfizer

- Será disponibilizado drive-thru

- Idosos acamados poderão se vacinar por rota, tendo a opção de informar no posto a necessidade, avisar através do telefone 156 ou alterar o cadastro no Saúde Digital (funcionalidade a ser implantada)



O POVO entrou em contato com a SMS para saber sobre os prazos para pôr as medidas em prática e o órgão informou que irá divulgar em breve.

Imunossuprimidos e trabalhadores da saúde

Em relação aos trabalhadores da saúde, 54.489 doses foram recebidas, 38.750 profissionais foram agendados, 16.382 estão vacinados e 65.161 estão no prazo.



Já para os imunossuprimidos, 1.493 doses foram recebidas e 633 pessoas estão vacinadas. A aplicação da dose de reforço desse grupo foi iniciada semana passada, sendo que os imunossuprimidos em diálise já se vacinaram. A SMS destacou que poucas pessoas se inscreveram nessa categoria e que é necessário atualizar o cadastro, considerando a alteração dos critérios.



