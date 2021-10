Covid-19: Fortaleza espera vacinar mais de 24 mil profissionais da saúde no fim de semana

16:46 | Out. 09, 2021

Além do reforço nos trabalhadores da saúde, a Capital aplica segundas doses da Coronavac e atende quem perdeu a data de agendamento

Durante este sábado e domingo, dias 9 e 10 de outubro, devem ser vacinados em Fortaleza 24.230 profissionais da saúde. O número corresponde aos 19.088 trabalhadores agendados pela Prefeitura para o fim de semana somados aos 5.142 que faltaram a agendamentos anteriores e podem ir aos locais de vacinação para repescagem (veja abaixo).

O POVO esteve na manhã deste sábado, 9, na Policlinica Dr. Luiz Carlos Fontenele, no bairro Passaré. Conforme listagem da Prefeitura, 1.296 profissionais da saúde foram agendados para o local. Entre eles, estava o médico Bourgelat Marinho, que atua na rede publica. "Nós somos uma das classes mais afetadas pela Covid-19. Para a gente, é importantíssimo se vacinar, até para ter mais tranquilidade ao atender os pacientes", aponta. "Mesmo as vacinas tendo sido desenvolvidas em pouco tempo, elas têm efeito. Estamos observando uma redução na circulação do vírus."

A enfermeira Ingrid dos Santos também foi receber sua dose de reforço contra o coronavírus. "É um momento que traz esperança e muita felicidade. É uma chance de um recomeço", comemora. "Trabalho em ambulância e vi a pandemia desde o começo. Nos meus piores plantões eu vi 19, 21 óbitos em uma noite", lembra, apontando que a crescente imunização vem acompanhada de "uma diminuição bem perceptível" nos atendimentos de Covid-19.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Camilo lamenta marca de 600 mil mortes e ressalta importância das vacinas

Taxa de positividade e médias de casos e mortes segue caindo em Fortaleza

Fortaleza ultrapassa marca de 2 milhões de doses aplicadas da vacina contra Covid-19

"É gratificante ver que estamos sendo imunizados", afirma Daiana Gomes, que trabalha no Laboratório do Hospital Geral de Fortaleza. "Esta terceira dose está sendo mais tranquila que a segunda, que tomei no Centro de Eventos. Lá atende muito mais pessoas; aqui está sendo mais rápido", avalia sobre o atendimento neste sábado, 9. Daiana chegou na policlínica às 9 horas e foi vacinada pouco depois das 10 horas.



Apesar do clima de alívio e esperança, o centro de vacinação teve longas filas e aglomeração no lado externo durante toda a manhã. Dentro da unidade também havia reclamações. Profissionais que não quiseram se identificar relataram que eles não estavam cadastrados para receber a D3, e era necessário realizar o cadastro no sistema antes de aplicar a dose.

O processo acabou lento por ser necessário informar o e-mail inserido na plataforma Saúde Digital, informação que muitos não sabiam fornecer de imediato. O POVO questionou a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) sobre tais dificuldades e aguarda resposta.



Vacinação no fim de semana

A Prefeitura agendou cerca de 22 mil pessoas para serem vacinados neste fim de semana. Estão agendadas segundas doses (D2) da Coronavac na população geral e terceiras doses (D3) em profissionais da saúde.

Além disso, acontece a repescagem para adolescentes, gestantes, adultos, idosos e profissionais da saúde. Das 9 às 17 horas, o público poderá se dirigir a um dos locais listados abaixo. Confira a programação de repescagem da vacinação em Fortaleza neste sábado (9/10) e domingo (10/10):



Primeira dose (D1)

1- Adolescentes e gestantes que perderam a data por estarem com Covid-19: Centro de Eventos

2- Pessoas com 30 anos ou mais, cadastrados no Saúde Digital e residentes de Fortaleza: Centro de Eventos

3- Adultos que perderam a data por estarem com Covid-19 ou viagem a trabalho: Centro de Eventos

Segunda dose (D2)

1- Repescagem da marca AstraZeneca: Centro de Eventos, shopping RioMar Kennedy e shopping Iguatemi

2- Repescagem e pessoas que chegaram à data limite da marca Pfizer: Centro de Eventos

3- Repescagem e pessoas que chegaram à data limite da marca Coronavac: Centro de Eventos e Sesi Parangaba

Terceira dose (D3)

1- Repescagem para idosos: Centro de Eventos

2- Repescagem para profissionais da saúde:

Sábado (09/10)

Centro de Eventos (salões)

Shoppings Iguatemi; RioMar Kennedy; RioMar Fortaleza (Papicu)

Policlínicas Dr. José Eloy da Costa Filho (Bonsucesso); Dr. Luiz Carlos Fontenele (Passaré); Dr. Lusmar Veras Rodrigues (Jóquei Clube)

Domingo (10/10)

Centro de Eventos (salões)

Shoppings Iguatemi; RioMar Kennedy; RioMar Fortaleza (Papicu)

Documentos necessários

Ao comparecer ao local de vacinação, é necessário apresentar documento de identidade com foto, CPF e Cartão Nacional de Saúde (CNS). O comprovante de residência também pode ser solicitado.

Os adolescentes que não possuem RG podem levar a certidão de nascimento junto a um documento com foto, que pode ser o bilhete único ou carteira estudantil.

No caso de segunda dose, levar também o cartão de vacinação.

Se for repescagem, também é recomendado levar o comprovante do agendamento anterior.

Tags