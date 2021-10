Fortaleza ultrapassa marca de 2 milhões de doses aplicadas da vacina contra Covid-19

09:55 | Out. 09, 2021

O número compreende as pessoas vacinadas com a primeira dose até este sábado, 9

Foram aplicadas mais de 2 milhões de doses da vacina contra Covid-19 na Capital cearense até este sábado, 9. O número representa os fortalezenses que receberam a primeira dose do imunizante.

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), comemorou em suas redes sociais. Na publicação, ele divulgou o feito e enalteceu o trabalho dos profissionais de saúde. Para ele, a imunização célere tem sido prioridade em sua gestão e pretende continuar trabalhando firmemente para que a vacina chegue a todos os fortalezenses.

Sarto é médico e, no final do vídeo postado, ele aparece aplicando o imunizante.



Fortaleza ultrapassou a marca de 2 milhões de pessoas vacinadas com a 1ª dose contra a Covid-19. Parabéns às equipes de saúde pela dedicação e pelo empenho, por levarem proteção e esperança à nossa gente. pic.twitter.com/PKkfAbEhBA — Sarto (@sartoprefeito12) October 9, 2021

Vacinação

Aos que ainda não efetuaram cadastro para a vacina contra a Covid-19, é preciso acessar a plataforma Saúde Digital, do Governo do Estado do Ceará, e seguir o passo a passo:

1) Acessar o site da plataforma Saúde Digital;

2) Selecionar a opção "Ainda não tenho cadastro";

3) Preencher os dados pedidos no ato do cadastro;

4) Informar se está acamado. Se for o caso, a Prefeitura deve realizar agendamento seguindo a sequência definida na Comissão Intergestores Bipartite N°40 (CIB/CE), e de acordo com as prioridades definidas pelo Ministério da Saúde (MS);

5) Confirmar os dados e criar uma senha de acesso;

6) Após finalizar o cadastro, basta aguardar o agendamento. Além disso, a população pode acompanhar no site da Prefeitura as listas dos agendados divulgadas diariamente. Orientações sobre data, horário e local, também devem ser disponibilizadas por e-mail e WhatsApp cadastrados.

