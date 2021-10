Taxa de positividade e médias de casos e mortes segue caindo em Fortaleza

A média móvel de casos e mortes por Covid-19 segue caindo em Fortaleza, aponta boletim epidemiológico divulgado nesta sexta-feira, 8, pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Em relação aos óbitos, a média registrada em relação aos últimos sete dias é de 0,3. Em setembro, o mesmo indicador variou entre 0,5 e 1,5, com intervalo de 10 dias sem registro de mortes.

Já quando se considera o número de infecções, a média atual é de 2,4 — valor 90% inferior ao registrado há duas semanas. Esse indicador caiu de forma progressiva durante o mês de setembro, segundo o órgão municipal. Outro dado que continua regredindo na Cidade é a taxa de positividade de exames RT-PCR, considerado o mais confiável para identificar a doença: entre os dias 1º e 7 de outubro foi de 1,3%, enquanto na semana anterior foi de 2,2%.

A pasta municipal aponta que a situação epidemiológica atual se assemelha com um platô, quando a curva de evolução dos casos aproxima-se de uma reta, e tem características parecidas com o fim do ciclo epidêmico identificado em agosto de 2020. “Agora, no entanto, a diminuição das fatalidades é potencializada pela vacinação de um grande contingente populacional”, enfatiza a secretaria.

A SMS pondera, porém, que ainda há transmissão comunitária, mesmo que limitada, da doença, e houve introdução da variante Delta. “Por essa razão, a incidência deve ser rigorosamente monitorada”, alerta o documento, apesar da diminuição gradual e significativa dos casos novos.

>> Leia a íntegra do documento: Clique aqui para baixar o PDF.

