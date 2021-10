Camilo lamenta marca de 600 mil mortes e ressalta importância das vacinas

De acordo com o governador, os indicadores da Covid-19 seguem caindo em todo o Estado e a vacinação continua avançando. Já são 44,2% dos cearenses que completaram o esquema vacinal, com duas doses ou dose única

O governador Camilo Santana (PT) lamentou em suas redes sociais, na noite desta sexta-feira, 8, a marca de 600 mil mortos pela Covid-19 no Brasil. “Minha solidariedade a cada família diante de tamanha dor. E que a esperança, que veio com a vacina, chegue a todos os brasileiros o mais rápido possível”, disse o mandatário.

No Ceará, 24.296 pessoas morreram e 941.330 foram infectadas em decorrência da doença, conforme dados do IntegraSUS, plataforma da Secretária da Saúde do Estado, consolidados na manhã desta sexta-feira, 8. Em relação à imunização, a federação segue avançando, com 4.082.977 cearenses que completaram o esquema vacinal, com as duas doses ou dose única — o número é equivalente a 44,2% da população, conforme projeção do IBGE.

Na tarde desta sexta-feira, Santana reforçou que os indicadores da Covid-19 seguem em queda em todo o estado. Na próxima semana, haverá encontro com o comitê de combate ao coronavírus para definir novas medidas do decreto estadual. Além do Governo do Estado, integram o grupo a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça, os Ministérios Públicos Estadual e Federal, a Prefeitura de Fortaleza e especialistas em saúde.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Médicos cearenses realizam protesto sobre os 600 mil mortos por Covid-19 no Brasil

Atos em memória dos 600 mil mortos por Covid acontecem em capitais pelo País

Ceará soma 941.330 casos e 24.296 mortos pela Covid-19

Com número de óbitos atrás apenas dos Estados Unidos, o Brasil se tornou o segundo país a superar a marca de 600 mil mortes. Mesmo com o número, a desaceleração da pandemia se deve pelo avanço da vacinação contra a doença, sendo contabilizadas 438 mortes diárias nos últimos sete dias, o menor número desde novembro do ano passado.

Desde que a marca de 500 mil mortes foi atingida, foram necessários 111 dias para que mais de 100 mil pessoas morressem. Anteriormente, para saltar de 400 mil para 500 mil mortes, o período transcorrido foi de 51 dias. Nesta época, morriam em média 2 mil brasileiros por dia, representando o quádruplo da média atual.



Tags