Repescagem para D1 de jovens e adolescentes começa nesta segunda (4) em Fortaleza

A população de Fortaleza com idade entre 12 e 29 anos que ainda não tomou a primeira dose (D1) da vacina contra a Covid-19 terá mais uma chance de se imunizar a partir desta segunda-feira, 4. Isso porque a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) anunciou novo processo de repescagem em cinco pontos de vacinação com atendimento exclusivo para os faltosos. A ação segue até o próximo dia 13, com exceção do fim de semana.

Para o público adolescente, de 12 a 17 anos, o imunizante estará disponível no Centro de Eventos e nos shoppings Iguatemi e RioMar Kennedy. Já para os jovens de 18 a 29 anos, a aplicação será realizada no Shopping RioMar Fortaleza, Sesi da Parangaba ou nas unidades do Cuca dos bairros Barra do Ceará, Jangurussu, Mondubim e José Walter.

Segundo a SMS, o atendimento será das 9 às 17 horas. Para receber a vacina, é necessário realizar o cadastro na plataforma Saúde Digital, da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), e acompanhar o agendamento do local e horário da vacinação no site da Prefeitura de Fortaleza.

Na repescagem, a aplicação das doses seguirá um cronograma organizado a partir das diferentes faixas etárias atendidas na ação.

Confira as datas de vacinação por idade:

04/10 (segunda-feira): 16 e 17 anos

04/10 (segunda-feira): 24 anos

05/10 (terça-feira): 14 e 15 anos

05/10 (terça-feira): 23 anos

06/10 (quarta-feira): 12 e 13 anos

06/10 (quarta-feira): 22 anos



07/10 (quinta-feira): 21 anos

08/10 (sexta-feira): 20 anos

11/10 (segunda-feira): 19 anos

13/10 (quarta-feira): 18 anos

Segunda dose



Nesta segunda-feira, 4, haverá aplicação de segunda dose da AstraZeneca, CoronaVac e Pfizer para os agendados que tiveram o nome divulgado na lista nominal no site da Prefeitura e para os que perderam o agendamento anterior. (Confira no fim da matéria a programação completa com os pontos de vacinação)



Documentação



Ao comparecer aos locais de vacinação, é necessário apresentar documento de identificação com foto, CPF, Cartão Nacional de Saúde (CNS) e comprovante de residência atualizado.



Os adolescentes que não possuem RG poderão levar a certidão de nascimento junto a um documento com foto, que pode ser o bilhete único ou carteira estudantil.



Para quem for tomar a segunda dose, é obrigatório mostrar o cartão de vacinação.



Programação da vacinação em Fortaleza 04/10/2021



Centro de Eventos do Ceará

- Atendimento por agendamento para segunda dose (04/10)

- Atendimento (04/10) de adolescentes que perderam sua convocação da primeira dose por estarem com Covid-19 ou porque tomaram outra vacina

- Atendimento na segunda (04/10) dos adolescentes que perderam a sua primeira dose de 16 e 17 anos

- Atendimento (04/10) de gestantes que perderam sua convocação da primeira dose por estarem com Covid-19 ou porque tomaram outra vacina

- Atendimento na segunda (04/10) para primeira dose dos que possuem 60 anos ou mais, cadastrados no Saúde Digital

- Atendimento (04/10) aos que faltaram ao agendamento da segunda dose ou chegaram à data limite, conforme descrito no cartão de vacinação, das marcas CoronaVac e Pfizer.



Sesi Parangaba

- Atendimento por agendamento para segunda dose

- Atendimento na segunda (04/10) dos adultos que perderam sua convocação da primeira dose por estarem com Covid-19, em viagem a trabalho ou porque tomaram outra vacina

- Atendimento na segunda (04/10) para primeira dose dos que possuem de 30 a 59 anos, cadastrados no Saúde Digital

- Atendimento (04/10) aos que faltaram ao agendamento da segunda dose ou chegaram à data limite, conforme descrito no cartão de vacinação, da marca CoronaVac

- Atendimento na segunda-feira (04/10) dos adultos que perderam a sua primeira dose de 24 anos



Shopping RioMar Fortaleza (Papicu)

- Atendimento por agendamento para segunda dose

- Atendimento na segunda (04/10) dos adultos que perderam sua convocação da primeira dose por estarem com Covid-19, em viagem a trabalho ou porque tomaram outra vacina

- Atendimento na segunda-feira (04/10) para primeira dose dos que possuem de 30 a 59 anos, cadastrados no Saúde Digital

- Atendimento na segunda (04/10) dos adultos que perderam a sua primeira dose de 24 anos

Shopping RioMar Kennedy e Shopping Iguatemi

- Atendimento por agendamento para segunda dose (04/10)

- Atendimento na segunda (04/10) dos adolescentes que perderam a sua primeira dose de 16 e 17 anos

Cucas (Barra, Jangurussu, Mondubim e José Walter)

- Atendimento por agendamento para segunda dose

- Atendimento dos adultos que perderam sua convocação da primeira dose por estarem com Covid-19, em viagem a trabalho ou porque tomaram outra vacina

- Atendimento para primeira dose dos que possuem de 30 a 59 anos, cadastrados no Saúde Digital

- Atendimento aos que faltaram ao agendamento da segunda dose ou chegaram na data limite, conforme descrito no cartão de vacinação, da marca CoronaVac.

- Atendimento na segunda (04/10) dos adultos que perderam a sua primeira dose de 24 anos



Postos de saúde

- Atendimento por agendamento para segunda dose (04/10)

- Atendimento (04/10) aos que faltaram ao agendamento da segunda dose ou chegaram na data limite, conforme descrito no cartão de vacinação, da marca Pfizer



