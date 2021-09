Dose de reforço: Ceará deve receber 180 mil vacinas que serão direcionadas a idosos e profissionais de saúde

O Ministério da Saúde (MS) anunciou nova distribuição de vacinas contra Covid-19, que serão utilizadas como doses para reforçar a imunização de pessoas com mais de 60 anos e profissionais de saúde do Estado. O Ceará deve receber cerca de 180 mil imunizantes que serão utilizados para dose de reforço desses públicos. Ainda não há informação sobre a data de envio dos imunizantes.



Segundo o informe técnico divulgado, serão 21.060 doses da Pfizer/BioNTech somente para os idosos com mais de 60 anos de idade. Desse valor, 9.770 imunizantes serão aplicados em pessoas com mais de 70 anos e 9.247 na população com mais de 60 anos.

Além disso, o Ministério deve enviar mais 2.043 doses, que são utilizadas como reserva técnica. Esse valor representa 10% do volume total da remessa e serve para suprir possíveis perdas operacionais, decorrentes de falhas no transporte e na excursão de temperatura.



A aplicação da dose de reforço deve ser administrada seis meses após a última dose do esquema vacinal (segunda dose ou dose única), independente do imunizante aplicado. Também foi recomendada uma dose adicional aos indivíduos com alto grau de imunossupressão.

As vacinas a serem utilizadas para a dose de reforço e para a dose adicional deverão ser, preferencialmente, da plataforma de RNA mensageiro (Pfizer/Wyeth) ou, de maneira alternativa, vacina de vetor viral (Janssen ou Astrazeneca).



Trabalhadores da Saúde

Há a recomendação do Ministério para que os trabalhadores da saúde atuantes na linha de frente do combate à pandemia receberem uma dose extra da vacina. A nova etapa da imunização com a dose de reforço será realizada preferencialmente com a vacina da Pfizer.

O MS anunciou o envio de 144.477 doses para profissionais da saúde do Ceará, com uma reserva técnica de 14.643 dose. As doses totalizam então 159.120 doses. O grupo deverá receber a nova dose seis meses após o profissional ter completado o ciclo vacinal.

Brasil

No total, serão destinados 785 mil imunizantes somente para o grupo de pessoas acima de 60 anos, em todo o País. Outras 3,1 milhões serão enviadas para o reforço da vacinação dos profissionais da saúde que trabalham na linha de frente do combate à pandemia.

O Plano Nacional de Imunização segue um esquema de distribuição de vacinas que tem o objetivo de imunizar todas as unidades da Federação ao mesmo tempo, incluindo as doses adicionais e de reforço nos públicos já determinados pelo Ministério.

