São Benedito confira primeiro caso da variante Delta do coronavírus

A prefeitura de São Benedito confirmou nessa sexta-feira, 1º, seu primeiro caso da variante Delta do coronavírus. O município, localizado a 318 quilômetros da Capital cearense, soma 4.108 casos de Covid-19, conforme último boletim epidemiológico, divulgado em 25 de setembro.



Em comunicado anunciando o caso da Delta, a Prefeitura explicou que foi realizado um acompanhamento de pacientes viajantes, seus familiares e contatos, seguindo os protocolos do Ministério da Saúde (MS). A vigilância e o acompanhamento de casos e pacientes permanecem, destacou a Prefeitura.

A gestão municipal lembrou da “necessidade de manter os cuidados e as medidas preventivas de combate à pandemia como o uso da máscara, distanciamento social e higienização das mãos, tendo em vista a referida variante do vírus ter poder maior de contaminação”.

Atualização do dia 30 de setembro mostrou que 60.717 doses da vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas no município. 75,7% da população recebeu a primeira dose, enquanto 49,7% já encerrou o ciclo de imunização, seja com duas doses ou dose única.

