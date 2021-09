D3: reforço da vacinação é importante para evitar aumento de óbitos, diz imunologista

A aplicação da dose de reforço contra a Covid-19 em Fortaleza iniciou no último sábado, 25, em ordem decrescente de idade, para idosos acima de 70 anos que não vivem nas Instituições de Longa Permanência (ILP). A campanha busca reforçar a imunização da população mais vulnerável à Covid-19, os idosos e as pessoas imunossuprimidas. Em entrevista ao jornalista Jocélio Leal, da rádio O POVO CBN, nesta segunda-feira, 27, o imunologista Edson Teixeira destaca a importância de tomar a terceira dose (D3).

A D3 é destinada, neste momento, para idosos acima de 70 anos e pessoas imunossuprimidas, ou seja, aquelas pessoas que possuem uma falha no sistema imunológico por causa de doenças congênitas, como pacientes com HIV, pessoas em tratamento de câncer ou quem passou por um transplante, por exemplo. Além desse grupo, o Ministério da Saúde (MS) anunciou, recentemente, a ampliação da dose de reforço para os profissionais da saúde.

De acordo com o imunologista Edson Teixeira, do Departamento de Patologia e Medicina Legal da Universidade Federal do Ceará (UFC), a D3 é importante para que os casos de óbitos por Covid-19, como por exemplo as possíveis mortes devido à variante Delta, não voltem a gerar uma preocupação maior . “É importante levar seu avô, sua avó ou seu pai para tomar a D3”, ressaltou.

O especialista comenta que a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) observou que as pessoas, sobretudo as acima de 80 anos, começaram a reduzir a sua concentração de anticorpos após a vacinação com as duas doses. Paralelo a isso, o número de internações dessas pessoas começou a subir na rede de assistência. A partir disso a equipe técnica do Ministério da Saúde decidiu por um reforço.

Na campanha da dose de reforço, a população vem sendo imunizada com o imunizante da Pfizer/BioNTech, preferencialmente, conforme orientações do MS. Além disso, um estudo do Uruguai aponta que o reforço da Pfizer em pessoas que se vacinaram com as duas doses da Coronavac pode aumentar em até 20 vezes seu nível de anticorpos contra a Covid-19.

Edson destaca que existem alguns motivos para isso. “Desde o ano passado, se estuda esse mix de vacinas e se verificou que quando se utiliza a vacina de RNA mensageiro, aqui no Brasil a que temos é a Pfizer, ela realmente tem esse incremento na eficácia, independente da vacina anteriormente aplicada”, informa.



