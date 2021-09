Covid: Ceará confirma dois casos da cepa Mu; Delta chega a 122 casos

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Ceará confirmou dois casos importados da cepa Mu. Foram duas mulheres com histórico de viagem para a Colômbia, onde a cepa foi originalmente identificada. Conforme a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), o Estado chegou a 122 casos de residentes ou visitantes com a variante Delta do coronavírus, mutação de maior preocupação no mundo atualmente.

A nova variante identificada no Estado é considerada uma variante de interesse. Isso porque, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é uma mutação que deve ser observada pelo potencial de transmissão ou escape de anticorpos, mas ainda não é considerada uma variante de preocupação, como é o caso da Delta.

Segundo a pasta, as cearenses que tiveram Covid-19 pela cepa Mu são duas mulheres que moram em Fortaleza, com idades de 45 e 47 anos. Ambas tomaram uma dose da vacina. Elas desembarcaram na Capital no dia 6 de julho com sintomas gripais, foram a unidades de saúde e cumpriram autoisolamento durante a infecção.

Variante Delta

Dos casos identificados no Ceará, 30 foram pessoas que passaram pelo Centro de Testagem (CT) de Viajantes do Aeroporto Internacional de Fortaleza – Pinto Martins. Mais da metade (17) chegaram do Rio de Janeiro. As demais são de voos oriundos do Distrito Federal, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo, Pernambuco e México.

O rastreamento do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) detalha os casos dos outros 92 pacientes:

- 12 tripulantes de um navio ancorado no Mucuripe procedente das Filipinas;

- 27 pessoas que não passaram pelo CT do Aeroporto, mas têm histórico de viagem para Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Estados Unidos (estes foram testados em unidades de saúde);

- 39 não têm histórico de viagem, o que indica transmissão comunitária;

- 14 ainda estão em investigação.

"Temos 29 municípios com casos confirmados, na semana anterior eram 25. Esse crescimento da transmissão preocupa, por isso a Sesa reforçou as barreiras sanitárias, com testagem de passageiros, e orienta os municípios a fazerem o mesmo, sobretudo nas rodoviárias", adverte Ricristhi Gonçalves, secretária executiva de Vigilância e Regulação em Saúde da Sesa.

De todas as confirmações, um óbito foi registrado, de paciente não vacinado. Conforme o acompanhamento da Saúde, somente 39 dos 122 pacientes identificados com a Delta foram vacinados contra a Covid-19. Destes, 20 receberam as duas doses ou dose única.

Casos identificados pela Rede Genômica da Fiocruz são de residentes de 29 municípios cearenses, além de Brasília (DF), Campo Largo (PR), Maricá (RJ), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP).

Municípios com casos da Delta

Aquiraz Aracati Beberibe Cascavel Caucaia Choró Crateús Eusébio Fortaleza Hidrolândia Ibiapina Icó Ipaporanga Ipueiras Irauçuba Itapipoca Jaguaretama Maracanaú Monsenhor Tabosa Nova Russas Paraipaba Pentecoste Poranga Quixeramobim Redenção São Gonçalo do Amarante Sobral Tauá Umirim







