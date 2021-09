Beberibe tem quatro casos confirmados da variante Delta do coronavírus, informa prefeitura

O município de Beberibe, localizado a 82 km de Fortaleza, tem quatro casos confirmados da variante Delta do coronavírus. Segundo informações publicadas no Instagram da prefeitura, na tarde desta quarta-feira, 1°, a cepa foi identificada em dois homens e duas mulheres, com idades entre 20 a 56 anos. Em todo Ceará já foram identificadas 96 infecções pela mutação e um óbito em decorrência dela.

Ao ser procurada pelo O POVO, a Secretaria da Saúde de Beberibe informou que os pacientes são moradores da região que fizeram o exame entre os dias 12 e 13 de agosto. Todos apresentaram sintomas leves e já cumpriram o período de quarentena recomendado por autoridades sanitárias. Entre os contaminados estão dois homens, de 36 e 56 anos, e duas mulheres, de 48 e 20 anos.

Na publicação realizada no Instagram, a prefeitura fez um alerta: "Mais do que nunca, é necessário que os cuidados sejam mantidos com a máxima atenção e urgência. Use máscara. Mantenha o distanciamento social. Lave as mãos com água e sabão. E não perca o prazo da vacinação".

Os quatro casos confirmados da Delta fazem parte das 96 infecções pela mutação registradas oficialmente no Ceará, segundo informou Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) ao O POVO. As amostras haviam sido enviados pelo Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) para sequenciamento de genoma em laboratório do Hemoce - processo que detecta a variante, e o resultado foi notificado ao município nesta quarta-feira.

Conforme nota divulgada no site da Sesa, nessa terça-feira, 31, os municípios cearenses que confirmaram casos da Delta são: Aquiraz, Cascavel, Beberibe, Caucaia, Choró, Crateús, Eusébio, Fortaleza, Hidrolândia, Icó, Ipaporanga, Ipueiras, Irauçuba, Itapipoca, Jaguaretama, Maracanaú, Monsenhor Tabosa, Nova Russas, Paraipaba, Poranga, Quixeramobim, São Gonçalo do Amarante, Sobral e Tauá.

Delta levou a um óbito no Ceará

Além dos casos confirmados da Delta, mais transmissível que a cepa original, o Ceará registrou a primeira morte de paciente infectado com a variante. Conforme informações divulgadas ontem pela Sesa, o paciente era um homem de 45 anos que tinha obesidade e ainda não havia tomado a vacina contra a Covid-19. Ele estava hospitalizado desde o dia 6 de agosto em Fortaleza e faleceu no último domingo, 29.

Dos 96 pacientes no Ceará que tiveram a infecção por delta confirmada, somente 28 (29%) haviam tomado pelo menos uma dose do imunizante contra a patologia. Ainda segundo pasta de saúde estadual, apenas 16 completaram o esquema vacinal e alguns chegaram a precisar de internação.

